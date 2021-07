Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce mercredi 21 juillet 2021 : Le match à venir face à Augsbourg, l’absence de Sergio Ramos pour cette rencontre ou encore le retour prématuré de Mbappé sont à la une des médias.

L’Équipe du jour fait un zoom sur la rencontre de ce soir face à Augsbourg (19 heures)... mais sans Sergio Ramos. En effet l’Espagnol “n’a pas été convoqué par Mauricio Pochettino pour ce troisième match d’avant saison”. Le quotidien rapporte que seulement “1000 billets se sont vendus”, mais ces quelques supporters ne verront pas l’ancienne star du Real Madrid. Le journal sportif rajoute que “s’il participe aux séances d’entrainement avec ses partenaires, il est jugé encore trop juste pour débuter et avec lui, la prudence prédomine en raison des nombreuses blessures qui ont pollué sa dernière saison.” À noter qu’Ander Herrera et Achraf Hakimi seront aussi absents de cette confrontation. À contrario, les jeunes joueurs comme Ismaël Gharbi, Xavi Simons et El Chadaille Bitshiabu seront mis en avant pour cette confrontation.

Le média explique que Kylian Mbappé a “anticipé son retour de quelques heures” et le PSG “réfléchit à lui faire passer ses tests médicaux dans les prochains jours avec les autres internationaux parisiens éliminés à ce stade de la compétition” comme Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Georgino Wijnaldum.

L’Équipe consacre tout une page sur la vaccination des joueurs de Ligue 1 pour lutter contre le Covid. Nous vous avons consacré un résumé de cet article ce mardi sur notre site internet (ici)

Le Parisien évoque également le match amical de ce soir face à Augsbourg et la faible affluence à venir à Orleans. Après deux rencontres à huis clos au camp des Loges, les joueurs parisiens pourront compter sur un peu de public avec 5.600 billets à la vente pour cette rencontre comme la suivante. Mais malgré la perspective de voir Sergio Ramos effectuer ses premiers pas sous la tunique Rouge & Bleu (ce qui ne sera pas le cas finalement), ce match contre le 13e de la dernière Bundesliga n’attire pas les foules. Le PSG sans ses stars ne fait pas recette. Comme le rapporte le journal, seulement 1150 places – hier – avaient été vendues pour cette opposition. Pour la rencontre contre le Genoa samedi 19h – toujours à Orléans – seulement 800 billets ont trouvé preneur. “Dans l’espoir de stimuler la billetterie, le club d’Orléans s’est rapproché ces dernières heures de l’organisateur des deux matchs (la société MCI Sports) et du PSG afin de proposer des places à 10 euros dans des zones du stade qui n’étaient pas ouvertes. En milieu d’après-midi, le PSG a annoncé une vente flash pour PSG-Augsbourg avec la vente de 500 places à 10 euros au lieu de 45 euros en tribune Vagner. Une opération qui a engendré une surcharge d’affluence sur le site du club du Loiret”, ajoute le quotidien francilien qui rappelle que l’accès au stade se fera sur présentation d’un pass sanitaire, test PCR ou antigénique. “Pour les moins prévoyants, des tests antigéniques seront proposés aux abords du stade dès quatre heures avant le coup d’envoi.“

C’est donc un PSG version Titi qui sera sur le terrain à 19 heures au stade de la Source. On retrouvera les très jeunes Xavi Simons, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu, Teddy Alloh, Anfane Ahamada, Nathan Bitumazala, Nehemiah Fernandez Veliz, Alexandre Fressange ou Samuel Noireau Dauriat. Seront absents Achraf Hakimi (Covid), Edouard Michut (Covid), Rafinha (surcharge musculaire), Ander Herrera (mollet), Colin Dagba (cheville) et Juan Bernat (genou). Gini Wijnaldum, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira reprendront en fin de semaine. Les Italiens Verratti et Donnarumma sont en congés, comme les finalistes de la Copa América (Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria). Bref, c’est un PSG expérimental avec Thilo Kehrer, Keylor Navas, Julian Draxler, Gana Gueye, Abdou Diallo et Mauro Icardi qui doit affronter Augsbourg.