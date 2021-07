Augsbourg, 15e club allemand à affronter le PSG

Demain soir (19 heures, BeIN Sports 1, PSG TV Premium, Twitch), le PSG affronte le FC Augsbourg – à Orléans – dans le cadre de son troisième match de préparation à la saison 2021-2022. Après Le Mans (4-0) et Chambly (2-2), les Rouge & Bleu vont affronter le 13e de la dernière Bundesliga. Ce sera le quatrième match amical du PSG à Orléans, avec comme dernier match en date une victoire contre Troyes (2-1) le 5 juillet 2000 comme le rapporte le club parisien sur son site internet.

Plus proche de nous, le PSG avait joué au stade de la Source il y a trois ans avec à la clé une qualification en quarts de finale de la Coupe de la Ligue contre Orléans (2-1, le 18/12/2018). Augsbourg qui sera le 15e adversaire allemand (match officiel ou amical) à rencontrer le PSG après le Bayern Munich, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, le VFL Wofsburg, l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, le Herta Berlin et le FC Cologne, Werder Brême, Schalke 04, le Hambourg SV, le Dynamo Dresde, le FC Nuremberg (D2 allemande) et le FC Kaiserslautern (D3).