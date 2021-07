90% des joueurs du PSG vaccinés contre le Covid (L’E)

Depuis plus d’un an, le monde entier est chamboulé par le Covid-19. En raison de la pandémie, les matches ont dû se jouer à huis clos et beaucoup d’équipes ont été touchées par des cas de Covid qui les ont plus ou moins handicapés la saison dernière. Pour les joueurs, il y a aussi la contrainte du test PCR plusieurs fois par semaine. Mais cela pourrait changer dans quelques semaines. Avec le nombre de personnes vaccinées qui augmente, un passe sanitaire va être mis en place à partir de demain.

“Pour le foot pro, l’essentiel du dispositif est déjà inclus dans le protocole médical établi pour la saison à venir par la LFP, la FFF et le groupe Covid. Envoyé aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 début juillet, il impose ce passe sanitaire à tous les acteurs (joueurs, encadrement, arbitres et délégués présents aux matches)“, assure l’Equipe. Avec la vaccination, les tests PCR pourraient disparaître assez rapidement pour les clubs. Le quotidien sportif conclut en expliquant qu’au PSG, plus de 90% des joueurs ont été vaccinés.