Revue de presse PSG : Mbappé, Ugarte, Asensio, recrues…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 septembre 2023. L’été mouvementé de Kylian Mbappé, la question de son avenir, les recrues qui donnent satisfaction…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur Kylian Mbappé. Après un été perturbé en raison de son avenir incertain, l’attaquant est revenu très en forme sur les terrains avec cinq buts en trois rencontres. Le quotidien sportif explique que « c’est un été qui oppose un lobby à un silence. Le PSG laisse fuiter tout ce qui va dans le sens des principes d’un club contre l’égoïsme d’un joueur, de l’équilibre financier d’une institution contre la voracité d’un clan, n’hésitant pas à mettre dans la balance quelques dizaines d’emplois. » Même si le clan Mbappé a décidé de ne pas communiquer durant tout l’été, ce feuilleton a touché le joueur. Écarté du groupe professionnel, « il s’entraîne avec les jeunes, et même si son sourire permanent peut aussi être de façade, un orgueil dressé contre l’autre orgueil qui le prive de ce qu’il préfère au monde, cela reste probablement son meilleur moment de la journée. Le reste du temps, la colère le dispute à la frustration.«

Le numéro 7 du PSG ne fait passer aucun message public. « On sait seulement que lui-même et son entourage acceptent mal le procès en ingratitude alors que le PSG a déjà recruté de nombreux joueurs en fin de contrat qui étaient libres, qu’il s’agit d’un modèle courant dans le football mondial, et, surtout, qu’il a déjà prolongé avec le PSG alors qu’il était en fin de contrat. » Le point de départ du réchauffement entre les deux parties, le 8 août, lorsque l’attaquant et son président, Nasser al-Khelaïfi se parlent en face à face. « Ils se parlent, mais ils crient, aussi« , avance l’Equipe. Quatre jours plus tard, ils se revoient pendant une heure, avant le match contre Lorient. « Après le nul face aux Merlus, une nouvelle discussion s’ouvre, à quatre cette fois, puisque « NAK », Luis Campos et Luis Enrique s’entretiennent avec le joueur. » Depuis cet échange, personne ne veut révéler le fond de l’accord. Il est seulement évoqué « certains principes » avance le quotidien sportif. « Mbappé n’a pas promis de ne pas partir libre, mais il s’est engagé à ce que le PSG ne soit pas perdant. » A priori, il n’a jamais été question de prolongation dans les deux rendez-vous qui ont eu lieu autour de PSG-Lorient, lance l’Equipe. L’attaquant semble apprécier la direction que prend l’équipe et l’atmosphère du vestiaire, où il a retrouvé ses amis Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, mais aussi son frère Ethan, qui s’entraîne régulièrement avec les pros, conclut le quotidien sportif.

Dans l’Equipe, il est aussi question de l’avenir de Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG. Même s’il n’y a pas eu de prolongation de contrat, « le champion de France et le clan Mbappé sont parvenus à un gentlemen’s agreement après plusieurs semaines de guerre froide au cœur de l’été. » Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu a accepté d’abandonner certaines de ses primes, vraisemblablement au moins sa prime de fidélité de cet exercice (entre 60 et 80 millions d’euros), qui représente, avec les charges, une économie supérieure à 100 millions d’euros pour le PSG avance le quotidien sportif. Ce dernier explique, qu’à date, Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis et qu’il souhaite être libre dans quelques mois pour choisir sereinement son futur employeur. « Le Real Madrid, qui n’a formulé aucune offre cet été, apparaît comme l’évidence numéro un. Liverpool constitue aussi une destination à ne pas négliger. » Du côté du PSG, « notamment Al-Khelaïfi, on ne désespère pas de voir Mbappé prolonger son contrat, même si l’on sait que ce ne sera pas aisé, mais l’on veut capitaliser sur les relations actuelles, de nouveau apaisées, pour entamer des discussions. » La présence dans l’effectif parisien de joueur proche de Mbappé (Dembélé, Hernandez, Kolo Muani) et l’amélioration aussi bien qualitative que quantitative de l’effectif cet été apparaissent aussi comme des éléments susceptibles de compter favorablement dans les futures négociations, avance l’Equipe.

Avec ce recrutement et l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, en interne au PSG, l’espoir de réaliser une bonne saison en Ligue des champions est bien présent, « notamment dans les hautes sphères où l’on pense que de bonnes performances sur la scène européenne pourraient être de nature à pousser Mbappé à revoir sa position. Plus globalement, on juge que l’équipe dispose des armes pour performer et se concentrer, enfin, uniquement sur le terrain afin de décrocher des victoires cette saison et les suivantes.«

De son côté, le Parisien fait un premier bilan des recrues du PSG après quatre rencontres. Et ce dernier est positif. Lors des quatre premiers matches de Ligue 1, Luis Enrique a fait jouer neuf recrues, seuls Randal Kolo Muani et Arnau Tenas, qui n’est pas appelé à jouer dans l’immédiat, n’ont pas encore pu enfiler le maillot Rouge & Bleu. « Pour l’instant, les nouveaux ont globalement épaté, voire, pour quelques-uns, émerveillé. » Manuel Ugarte a soulevé une question lorsqu’il a été recruté pour 60 millions d’euros du côté du Sporting. Mais il a très vite enchanté les observateurs avec un début de saison de haut vol, « avec en point d’orgue le meilleur de ses quatre matchs officiels à Lyon où il a eu un impact considérable sur le résultat« , avance le quotidien francilien. Ce dernier estime que l’international uruguayen a le profil de la bonne pioche. « C’est sur la durée et avec la Ligue des champions que l’ancien pensionnaire du Sporting sera désormais jugé. La saison passée, Vitinha avait commencé en trombe avant de s’effondrer« , tempère le Parisien. Auteur de deux buts et d’une passe décisive depuis le début de la saison, Marco Asensio offre une belle surprise au poste de faux numéro 9 en compagnie de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans l’attaque parisienne. « Quand la concurrence en attaque sera féroce, avec Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos voire Bradley Barcola dans l’axe, l’Espagnol peut éventuellement s’insérer dans les trois du milieu à la place de Vitinha« , avance le quotidien régional. Mais il possède tous les registres pour devenir important dans cette équipe, estime Le Parisien. L’adaptation des recrues à leur nouvel environnement se passe très bien, assure la parution francilienne. « Hernandez et Skriniar apportent même un peu plus de grinta, ce qui ne peut pas faire de mal dans un PSG historiquement mollasson dans ce domaine depuis dix ans. » Pour Bradley Barcola, son entrée en jeu au Groupama Stadium dimanche s’est révélée instructive. Une apparition réussie, à l’image de ce mercato emballant. Le Parisien conclut en mettant un petit bémol. « Les performances quelconques de Gonçalo Ramos, qui ne connaît pas la même réussite que ses autres confrères débarqués cet été. Mais il n’a pas encore été titulaire dans l’équipe type du moment, défend le quotidien francilien. Il a le temps de découvrir son nouveau décor même si l’incorporation de Randal Kolo Muani va exiger chez lui de monter le volume de ses prestations. »