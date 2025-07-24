Revue de Presse PSG : mercato, l’avenir des joueurs prêtés…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 24 juillet 2025. Pourquoi le PSG prend son temps dans ce mercato estival, quel avenir pour les joueurs de retour de prêt…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande pourquoi le PSG prend son temps dans ce mercato estival. À ce jour, les champions d’Europe ont enregistré une seule recrue avec le gardien Renato Marin. Et le plan des Parisiens est clair après cette saison historique. « Il n’est pas question, dans leur esprit, de modifier dans des proportions importantes un groupe qui a donné satisfaction, dont la moyenne d’âge (22 ans) laisse présager des lendemains encore glorieux. » Ainsi, trois recrues maximum sont attendues d’ici la fermeture du mercato. Le club parisien ne veut pas révolutionner son groupe et souhaite apporter des ajustements à l’image du mercato de la saison passée. L’un des dossiers prioritaires est l’avenir de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat prend fin en juin 2026. Actuellement, la tendance pour une prolongation de contrat ne serait pas positive. « La question de son possible départ – et, par ricochet, celle du recrutement d’un nouveau gardien – se posera inévitablement si la situation reste figée. »

En raison de la Coupe du monde des clubs qui s’est terminée le 13 juillet dernier, le PSG a décidé de ne pas se précipiter. « Parmi les profils ciblés par la direction parisienne, certains étaient engagés, avec leur club respectif, dans la compétition promue par la FIFA. Pour expliquer son manque d’empressement, les vacances seraient un autre argument avancé par le club. Après tout, la reprise pour les ‘Mondialistes’ n’est fixée qu’au 4 août… » Le défenseur Illya Zabarnyi (Bournemouth) devrait être la première recrue d’envergure. L’écart entre la proposition du PSG et les exigences du club anglais serait faible et un dénouement positif est toujours espéré. En revanche, une arrivée d’un nouvel élément dans l’entrejeu ne serait pas un objectif prioritaire. Les Rouge & Bleu souhaitent laisser de l’espace à Senny Mayulu pour s’exprimer. « Alors qu’une réflexion était engagée sur les postes de latéraux, le PSG semble considérer qu’il dispose avec Lucas Hernandez – à gauche – et Warren Zaïre-Emery et Joao Neves – à droite – des éléments susceptibles de soulager Nuno Mendes et Achraf Hakimi. » Dans le secteur offensif, l’avenir de Lee Kang-In pose question même si le board parisien ne semble pas spécialement vendeur. Enfin, il faudra surveiller la situation de Gonçalo Ramos, récemment proposé à l’AC Milan. L’entourage du Portugais l’imagine dans un rôle de titulaire, ce qu’il n’est pas à Paris. « En cas de départ, difficile d’imaginer le PSG faire l’économie du recrutement d’un nouveau numéro 9″, conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également le point sur l’avenir des joueurs de retour de prêt. Milan Skriniar, Marco Asensio, Nordi Mukiele ou encore Carlos Soler sont présents au Campus PSG depuis la semaine dernière. Des éléments qui sont invités à se trouver une porte de sortie cet été. Pour Skriniar et Asensio, leur avenir semble s’écrire du côté du Fenerbahçe. « Des discussions sont en cours entre le PSG et le club stambouliote pour un transfert définitif. » Concernant Nordi Mukiele et Carlos Soler, ils sont à l’écoute du marché. Après avoir pris part à la Coupe du monde des clubs avec le SL Benfica et la Juventus Turin, Renato Sanches et Randal Kolo Muani ont effectué leurs tests médicaux préalables à la reprise d’entraînement ce mercredi. Et les deux joueurs n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique. Pour l’international français, un nouveau prêt à la Juve est envisageable mais uniquement avec une obligation d’achat en fin de saison. « La situation de ces joueurs-là n’aura pas d’influence sur le mercato du PSG, dans le sens des arrivées », précise L’Equipe.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.