Mercato – Le PSG va améliorer son offre pour Zabarnyi

22 juillet 2025

Désireux de se renforcer en défense, le PSG a jeté son dévolu sur le défenseur de Bournemouth, Illya Zabarnyi. Mais la formation parisienne doit encore convaincre le club anglais.

Après une saison 2024-2025 historique avec un quadruplé, dont la première Ligue des champions du club, le PSG se prépare désormais pour le prochain exercice. Et pour répondre aux objectifs, Luis Enrique attend des renforts, notamment en défense. Rapidement, le nom d’Illya Zabarnyi est apparu comme la priorité pour renforcer l’axe centrale des Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en 2029 avec Bournemouth, l’Ukrainien de 22 ans s’est déjà mis d’accord avec les champions d’Europe. Mais pour céder son défenseur central, le club de Premier League demanderait la somme de 70M€.

Zabarnyi, Donnarumma, Mayulu… le point sur le mercato du PSG

Aucune discussion active avec Tottenham

D’après les derniers échos, le board parisien aurait formulé une offre 60M€ pour recruter le droitier d’1m89, une proposition refusée par les Cherries. Mais, selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG va améliorer son offre, sans donner plus de détails sur le montant. Le spécialiste du mercato rappelle qu’un accord verbal existe depuis juin entre le joueur et le club parisien. Les Rouge & Bleu pourraient ainsi se rapprocher des exigences financières de Bournemouth. Malgré les rumeurs sur un intérêt de Tottenham, il n’y a aucune discussion active avec les Spurs à ce jour, conclut Fabrizio Romano.

