Liverpool officialise l’arrivée d’Ekitike, le PSG va toucher un beau chèque

Comme annoncé depuis quelques jours, l’ancien du PSG, Hugo Ekitike, a officiellement rejoint Liverpool contre une somme de 90M€.

Après un échec au PSG, Hugo Ekitike aura une nouvelle occasion de briller dans un gros club européen. Après une saison réussie du côté de l’Eintracht Francfort (22 buts et 12 passes décisives en 48 matches), l’international Espoirs français va découvrir la Premier League. Très actif durant ce mercato estival, Liverpool a déboursé la somme de 90M€ pour s’attacher les services de l’attaquant de 23 ans. Une grosse plus-value réalisée par les dirigeants allemands, qui avaient racheté le joueur à Paris contre 16,5M€ l’été dernier.

Le PSG va toucher un peu plus de 15M€

Les Reds ont officialisé l’information mercredi soir via un communiqué. « Le Liverpool FC a conclu un accord pour le transfert de l’attaquant de l’Eintracht Francfort Hugo Ekitike, sous réserve de l’autorisation internationale. Le joueur de 23 ans a passé avec succès un examen médical et a accepté les conditions personnelles avec les Reds, lui permettant de s’envoler pour Hong Kong pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers lors de leur tournée de pré-saison en Asie plus tard cette semaine. » Dans cette affaire, le PSG s’y retrouvera aussi. Après avoir dépensé 35M€, bonus compris, pour s’attacher les services de l’ancien Rémois à l’été 2022, les Rouge & Bleu avaient réussi à le revendre à l’Eintracht Francfort contre la somme de 16,5M€, à laquelle il faut rajouter 3,5M€ du prêt payant pendant les six mois avant son transfert définitif. Et grâce à la clause des 20% de la plus-value sur la revente du joueur, les champions d’Europe vont toucher un plus de 15M€ dans ce transfert d’Hugo Ekitike à Liverpool. Après Randal Kolo Muani (70M€ hors bonus) et Omar Marmoush (75M€), l’Eintracht Francfort a conclu une nouvelle grosse vente en l’espace de deux ans.