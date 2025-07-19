Les demandes du PSG pour laisser filer Kolo Muani à la Juve

C’est l’un des dossiers qui agite le mercato du PSG. Le souhait de la Juventus de conserver Randal Kolo Muani. Dans ce dossier, le PSG se montre intransigeant.

Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de saison. En Italie, l’international français a brillé avec dix buts et trois passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui ont convaincu le club turinois de vouloir le conserver. Mais depuis plusieurs semaines, les discussions avec le PSG, avec qui Randal Kolo Muani est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, patinent.

Le PSG veut un prêt payant avec une obligation d’achat

La Juventus souhaiterait récupérer l’ancien nantais sous la forme d’un prêt avec option d’achat, alors que le PSG aimerait une obligation d’achat. Ce samedi, Tuttosport indique que le club de la capitale est inflexible dans son choix : il souhaite un prêt payant de 10 millions d’euros avec une obligation d’achat de 30 millions d’euros pour laisser filer Randal Kolo Muani rejoindre la Juventus Turin. Le quotidien sportif turinois explique que le fait que le PSG demande à l’attaquant de revenir pour commencer la pré-saison au Campus PSG a secoué les dirigeants italiens, qui s’attendaient à l’avoir pour sa pré-saison qui commence le 24 juillet. Malgré cela, la Juve n’abandonne pas l’idée de récupérer Kolo Muani, alors que Tuttosport confirme que Manchester United et Newcastle aimeraient également s’offrir Randal Kolo Muani.