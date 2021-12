Revue de Presse PSG : Messi, Mbappé, Ibrahimovic…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 3 décembre 2021. L’inefficacité de Messi, la BD de Mbappé, Zlatan Ibrahimovic qui s’est proposé comme dirigeant du PSG…

Le Parisien du jour, fait un focus sur Kylian Mbappé suite à la sortie de sa BD : « Je m’appelle Kylian Mbappé. » L’attaquant du PSG a joué le jeu des dédicaces avec ses fans où « on l’a senti à l’aise ». Cette bande-dessinée est un récit autobiographique de ses 20 premières années, où il déroule « un voyage en ballon, de Bondy en passant par Monaco, qui le conduit au sacre du Mondial 2018 où le rêve devient réalité. » À noter que les journalistes espagnols, ont partagé un passage où Mbappé enfant refuse le maillot du Real Madrid car il n’est « pas vrai » parce qu’il « n’y a pas la croix en haut du logo ». Ils ont surtout relevé la phrase qui suit : « Par contre, le vrai, oui, je le porterai… quand je serai grand et que je jouerai là-bas. »

Nouvel extrait de la BD de Kylian Mbappé. 😍 pic.twitter.com/3tpecPaBoA — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) December 1, 2021

Le quotidien local se concentre ensuite sur le premier tiers du championnat « décevant de Messi ». L’Argentin a déjà « manqué huit rencontres toutes compétitions confondues pour diverses raisons » et tente « de retrouver le rythme adéquat » avec le PSG mais ce n’est pas « une mission simple en raison du calendrier chargé ». Au sein du club on est serein sur l’état de son joueur : « « Patience. Il sera prêt au bon moment, tout le monde y croit. L’équipe progresse ». L’objectif est clair, être au top de sa forme pour les joutes européennes au printemps 2022.

L’Equipe aussi consacre un article complet à Leo Messi qui « 112 jours après sa signature au PSG, et au lendemain d’une nouvelle soirée difficile face à Nice (0-0) » son bilan chiffré en L1 soulève des questions. Le joueur « fait preuve d’une très inhabituelle maladresse » et « a égaré ce côté ‘létal’ qui a participé à construire sa légende. » Le numéro 30 Rouge & Bleu frappe moins au but qu’à sa période barcelonaise et cadre beaucoup moins. L’Argentin souffre surtout dans l’impact physique avec un « nombre de duels joués et de dribbles en chute libre » mais malgré son « C.V. légendaire, le septuple Ballon d’Or a besoin, pour être plus efficace, de repères. »

Le média sportif partage les extraits du prochain livre de Zlatan Ibrahimovic, « Adrénaline, Mes histoires inédites », et revient sur les conseils prodigués par le géant suédois à Nasser Al-Khelaïfi : « C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé le président et je lui ai proposé : « Si je ne prolonge pas avec Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe. » Nasser a ri, mais il n’a pas dit non. » Le quotidien révèle qu’en interne nombreux sont ceux qui pensent à peu près comme lui. Ils rappellent que « les entraînements programmés l’après-midi à la demande des Sud-Américains sous Thomas Tuchel, afin de leur permettre de se lever plus tard, ceux qui se font porter pâle après une soirée un peu trop longue, ou encore les retards aux entraînements et aux causeries de matches non sanctionnés. Cette absence de prépondérance de l’institution sur les individualités est un mal identifié depuis bien longtemps à Paris. »

Enfin L’Equipe revient sur le reunion de ce jeudi après-midi, entre Kheira Hamraoui et sa coéquipière Aminata Diallo, pour la première fois, et ont passé du temps ensemble à Bougival, au centre d’entraînement des joueuses du PSG. Cette réunion, « organisée à l’initiative du club de la capitale, avait pour but de mettre autour de la table les deux protagonistes et une médiatrice indépendante pour tenter d’apaiser un climat lourd. » Du côté du PSG, on est optimiste, qui indiquait jeudi après-midi que les deux milieux allaient revenir « très prochainement » avec le groupe, sans dévoiler de date précise.