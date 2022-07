Revue de Presse PSG : Mukiele, Galtier, la discipline, la victoire face à Kawasaki…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 21 juillet 2022. Mukiele en approche, la méthode Galtier fait l’unanimité, la nouvelle discipline mise en place par la direction sportive, retour sur la victoire face à Kawasaki…

Le journal L’Équipe évoque le dossier Mukiele et écrit qu’il pourrait devenir la troisième recrue parisienne de ce mercato. Le journaliste Loïc Tanzi explique que c’est Nasser al-Khelaïfi en personne qui mène “discrètement” les négociations depuis plusieurs semaines et celles-ci se sont multipliées ces derniers jours. Les dirigeants parisiens essaient de négocier un prêt avec option d’achat automatique et les positions se seraient rapprochées ces dernières heures puisque l’écart est “assez faible” entre ce que Leipzig demande et ce que Paris propose. Les premiers contacts remontent au mois de juin (comme nous vous l’avons révélé lors du Live CS du 1e juillet dernier). C’est la polyvalence du joueur qui a convaincu Luis Campos et son expérience du haut niveau qui peut apporter à l’équipe Rouge & Bleu. De son côté, le joueur est conscient “que sa visibilité au PSG sera bien supérieure” à celle qu’il pouvait avoir à Leipzig à quatre mois de la Coupe du Monde.

L’Équipe rapporte qu’il y a “beaucoup de sourires et de complicité entre les Parisiens depuis leur arrivée au Japon” ce qui révèle une bonne ambiance dans un groupe qui cohabite 24/24 depuis dimanche. Tous les joueurs adhèrent au projet dont l’aspect disciplinaire. Le duo Campos – Galtier tente de “redéfinir un cadre plus propice au travail” que ce qui avait auparavant. Le quotidien sportif prend exemple avec le fait que si un élément arrive en retard au Camp des Loges sans excuse valable, il n’est plus autorisé à s’entraîner ou aller en soins, et doit repartir chez lui. Les petits déjeuners et déjeuners seront aussi obligatoires et l’arrivée doit être entre 8h30 et 8h45.

L’idée de Luis Campos est de créer “une osmose, un socle collectif propice au succès. Pour cela, les joueurs seront invités à se regrouper dès qu’une occasion se présentera.” Les joueurs devront donc se regrouper dès qu’une occasion se présentera. Le duo à la tête de la direction sportive souhaiterait la mise en place d’un “code de bonne conduite entre les joueurs, basé sur un respect mutuel où personne ne saurait pénaliser le collectif par son individualisme.”

Neymar de son côté “fait preuve, depuis la nomination des nouveaux patrons sportifs, d’une grande exemplarité. Il était l’un des premiers joueurs à arriver au Camp des Loges dans les jours précédant le départ en tournée” conclut L’Équipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien explique que le 3-4-1-2 sera “le système de base” de Christophe Galtier avec le trio Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe en défense. Après le match contre Kawasaki, le nouveau coach Rouge & Bleu a fait certes part de sa satisfaction de la performance de son équipe mais reconnaît que Paris a concédé “trop de situations”. Ce système est parti pour durer et “c’est avec cette formule que le Paris de Galtier entend gagner et séduire.” Personne ne semble se plaindre des méthodes du nouveau coach du Paris Saint-Germain et ce dernier “se dit même aussi heureux que ses troupes” 15 jours après son intronisation. Les “stars” de l’effectif sont aussi séduit par la “méthode Galtier”. L’entraîneur du PSG ne veut prendre aucun risque avec la santé de ses joueurs comme l’explique Le Parisien comme pour Marco Verratti et Leandro Paredes qui n’étaient pas sur la feuille de match ce mercredi.

Le Parisien confirme aussi les discussions en cours entre le PSG et Leipzig au sujet de Nordi Mukiele, un profil particulièrement apprécié par la nouvelle direction sportive Rouge & Bleu. Le quotidien affirme par ailleurs que le deal pourrait aboutir pour une somme ne dépassant pas les 10 millionns d’euros.