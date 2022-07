Le PSG veut se montrer actif sur le marché des transferts aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Si le club de la capitale a déjà enregistré les venues de Vitinha et Hugo Ekitike, le board parisien a dû mal à vendre ses joueurs et notamment les indésirables. À ce jour, seuls Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice) et Xavi Simons (PSV Eindhoven) ont quitté la capitale française. Concernant Neymar Jr, son avenir semble s’écrire à Paris. Désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2027, le joueur de 30 ans veut réaliser une grande saison 2022-2023 avec la Ligue des champions et la Coupe du monde en ligne de mire. Cependant, selon certaines rumeurs, les dirigeants parisiens souhaiteraient se séparer de leur numéro 10.

Guardiola réagit à la rumeur Neymar

Ce mardi, Le Parisien affirmait que le PSG avait proposé Neymar à Manchester City dans le cadre d’un échange avec Bernardo Silva. Cependant, les Rouge & Bleu ont reçu un « non » catégorique de la part de l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, toujours selon LP. Interrogé sur cette rumeur, l’entraîneur espagnol a tenu à démentir cette information, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano : « Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai. Alors laissez-le, calmez-vous, laissez-le exprimer son immense talent qu’il a à Paris, aux côtés de Messi et toutes les grandes stars qu’ils ont. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs. Je suis désolé pour Neymar, bien sûr. »

Dans un entretien à L’Equipe, le nouveau coach du PSG, Christophe Galtier, avait indiqué qu’il comptait sur Neymar pour la saison à venir : « Souhaitez-vous garder Neymar ? Oui, j’ai été clair. Après, je le répète, sur ce domaine de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. Je vais m’adapter à l’effectif que j’ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible (…) Quel sera le rôle de Neymar ? Je sais où Neymar peut être à l’aise, que ce soit un peu plus haut décroché ou devant deux milieux de terrain, Neymar, à l’image de Leo (Messi), ce sont des animateurs, des joueurs qui ont cette capacité à être trouvés entre les lignes et à être décisifs. »