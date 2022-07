Une des priorités du PSG lors de ce mercato est de se renforcer dans le secteur défensif. Alors que de nombreuses rumeurs évoquent un intérêt plus que prononcé pour Milan Skriniar depuis quelques semaines, le club de la capitale pourrait se tourner vers une option moins onéreuse. En effet, le Paris Saint-Germain se serait mis d’accord avec Nordi Mukiele pour une arrivée dès cet été, lui qui est en fin de contrat en 2023 avec le RB Leipzig. Si certains évoquent un prix avoisinant les 15 millions d’euros pour le joueur, le deal pourrait finalement être différent…

Un accord proche avec Leipzig

En effet selon les informations du média RMC Sport, les discussions pour Nordi Mukiele progressent bien” ces dernières heures. Comme révélé par L’Équipe dans son édition du jour, le PSG négocie bien un prêt avec option d’achat automatique. Le montant estimé oscille entre 10 et 15 M€ pour l’international français. Même son de cloche du côté de Santi Aouna, qui explique que le PSG pourrait réaliser la même opération que pour Hugo Ekitike, puisque le club de la capitale étudie la possibilité d’un prêt avec option d’achat pour le latéral droit. De plus un accord entre le joueur, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig “serait proche”. Aussi, les négociations pour ce dossier ont été entamées dans un premier temps par Antero Henrique avant d’être reprises par Nasser Al-Khelaïfi qui est proche d’Oliver Mintzlaff, le directeur général du club allemand. Les tractations vont dans le bon sens et Nordi Mukiele pourrait donc rapidement s’engager avec le PSG dans les prochains jours comme l’expliquait L’Équipe dans son édition du jour.