Revue de Presse PSG : Neymar, Arctos Partners…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 9 août 2023. L’Arabie saoudite rêve d’attirer Neymar Jr, le Brésilien sera-t-il disponible pour le match face au FC Lorient ? Arctos Partners bientôt dans le capital du PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque une nouvelle fois l’avenir de Neymar Jr et met en avant cette fois-ci l’intérêt de l’Arabie saoudite. Le club d’Al-Hilal serait prêt à investir massivement pour attirer le Brésilien de 31 ans, sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2027. Les dirigeants du club saoudien avaient amorcés des approches avec l’entourage du joueur depuis quelques temps et semblent avoir accéléré ces derniers jours. Mais l’affaire ne s’annonce pas simple pour autant. « Oui, Neymar souhaite évoluer ailleurs qu’à Paris cette saison mais il entend, d’abord, rester dans un grand club européen et, si possible, retourner à Barcelone », rapporte L’E. Si certaines voix au sein du club catalan sont favorables à une arrivée du Brésilien, reste à savoir si le FC Barcelone disposera des moyens financiers suffisants pour un retour de son ancien joueur, à qui il reste quatre ans de contrat à Paris avec un salaire imposant (30M€ brut annuel).

« En Espagne, certains parient sur l’obtention d’un prêt avec une option d’achat obligatoire à lever l’été suivant. » Mais les relations compliquées entre les deux formations ne faciliteront pas cette opération. Concernant Al-Hilal, Neymar ne ferme la porte à double tour mais ne l’ouvre pas non plus, assure L’E. « Les sommes proposées sont de nature à faire réfléchir. Dans le cas de Neymar, l’offre demeurerait très conséquente autour de 80 M€ par an. » Mais l’international brésilien ne considèrerait pas cette option comme prioritaire pour la suite de sa carrière. « Il veut rester dans un Championnat compétitif avec, dans un coin de sa tête, la Coupe du monde 2026. »

Le quotidien sportif indique aussi qu’Arctos Partners devrait bientôt entrer dans le capital du PSG en rachetant entre 5 et 15% des parts du club. Le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a rencontré les dirigeants du fonds d’investissement américain ce mardi, qui sont venus exprès des Etats-Unis pour ce rendez-vous. Le patron des Rouge & Bleu en a profité pour leur présenter Luis Enrique lors de cette réunion au Campus PSG. Selon les informations de L’Equipe, « il s’agissait du dernier rendez-vous avant que Arctos Partners ne rentre au capital du club détenu par Qatar Sports Investments. Au terme d’une réunion de 3 h 30, le fonds d’investissement a exposé son projet au président parisien. » Le but est d’injecter de l’argent, de développer le club sur le plan marketing et surtout d’accroître les revenus du PSG. Tout devrait s’accélérer dans les deux prochains mois. Arctos Partners souhaite également travailler avec le Qatar sur des évènements sportifs du pays. À noter que certains investisseurs asiatiques ont également approché Nasser al-Khelaïfi lors de la tournée en Asie, mais le président parisien a donné sa préférence au fonds d’investissement américain.

À voir aussi : Mercato – Le cas Neymar, un dossier très ouvert

De son côté, Le Parisien évoque aussi le cas Neymar. Même si son avenir au PSG n’est pas encore assuré, le Brésilien est bien parti pour faire une septième saison chez les Rouge & Bleu. Et avant la première journée de Ligue 1, les regards seront tournés vers lui, alors que l’attaque parisienne a perdu Lionel Messi et a vu Kylian Mbappé être mis à l’écart. « Une curiosité décuplée par la prestation encourageante qu’il a signée lors du dernier match des Parisiens en Corée du Sud. » La présence du Brésilien sur les terrains a été appréciée par Luis Enrique et son staff « alors que les délais de récupération liés à son intervention sur sa cheville réalisée en mars auraient pu être beaucoup plus longs. » Dans l’entourage du joueur, on espère notamment voir Neymar fouler la pelouse du Parc des Princes lors du coup d’envoi face au FC Lorient ce samedi (21h). Mais en interne, on prône la patience avant de pouvoir récupérer le Brésilien au top de sa forme, surtout que son état physique a trop souvent été un sujet de crispation au sein du club ces dernières années.

Ces dernières heures, le père et agent du joueur, Neymar Pai, a tenu à démentir les informations sur les envies de départ de son fils cet été. « Un discours également tenu par d’autres proches du numéro 10 affirmant qu’aucune demande officielle n’avait été faite en ce sens », rapporte LP. Mais il n’en reste pas moins que l’idée d’un départ de Paris reste une option que le joueur n’exclut pas. « Le clan Neymar n’est pas dupe et a bien conscience que le PSG ne ferme pas la porte à un transfert depuis déjà plusieurs saisons. » Et la position du club reste la même : il ne s’opposera pas à un départ de son meneur de jeu en cas d’offre satisfaisante. « La notion de collectif a été érigée, par les dirigeants, comme un des fondements majeurs de la nouvelle ère parisienne qui doit se caractériser également par la présence de footballeurs de caractère désireux de s’investir pleinement dans ce projet », conclut LP. De quoi prioriser le collectif et mettre fin à l’accumulation de stars au sein de l’effectif.