En cette pause internationale liée à la Coupe du monde, le PSG continue d’occuper l’actualité footballistique. Entre le désaccord avec la Mairie de Paris pour devenir propriétaire du Parc des Princes, les potentiels investisseurs qui pourraient racheter une part minoritaire du capital des Rouge & Bleu et le projet de QSI, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a tenu à mettre les choses au clair.

Lors de cette Coupe du monde 2022, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a accordé quelques entretiens pour évoquer les nombreux sujets qui gravitent autour des Rouge & Bleu. Récemment, la question sur un désaccord entre la Mairie de Paris et le club parisien au sujet du Parc des Princes occupe l’actualité du club. À cela s’ajoute la possible arrivée d’un investisseur pour racheter entre 10 et 15% du capital du PSG. Dans un entretien accordé à Marca, Nasser al-Khelaïfi, a évoqué ces nombreux sujets. Il a également été questionné sur l’avenir de Kylian Mbappé, de QSI et la Super League. Extraits choisis.

QSI toujours lié au PSG après la Coupe du monde ?

« Cela me fait rire, je ne sais pas si je dois vraiment répondre à cette question, car elle me semble être une blague, n’est-ce pas ? Ce n’est que le début pour QSI et PSG et tout ce que nous faisons. Nous sommes sur le point d’entrer dans une deuxième phase où nous allons connaître une croissance incroyable. Les jours les plus excitants sont encore à venir pour le PSG et l’ensemble de notre groupe. »

Peut-il encore trouver un accord avec la Ville de Paris pour le Parc des Princes ?

« Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que le conseil municipal veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions. Nous nous sommes disputés avec eux pendant cinq ans. Chaque fois, ce sont les mêmes fausses promesses : aujourd’hui, demain, cette élection, la prochaine élection….. Nous sommes fatigués de cela. Nous avons besoin d’un accord équitable. J’aime le Parc des Princes, c’est notre histoire et je le respecte plus que tout, et y rester a toujours été notre premier choix. Mais je ne pense pas qu’ils nous veulent là-bas. Plus de 80 millions d’euros ont été investis dans le stade de notre poche, mais ce n’est pas notre stade, qui d’autre le ferait ? Nous voulons un stade comme tous les autres clubs, nous devons augmenter nos revenus, avoir un meilleur stade pour nos fans, et avoir plus de fans qui viennent que ce que nous pouvons accueillir. Le conseil municipal pense que nous plaisantons, mais ce n’est pas le cas et nous sommes très sérieux quant aux autres options. Nous cherchons d’autres alternatives car je pense que nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes. Ils jouent avec nous et nous en sommes fatigués. »

Des nouveaux investisseurs prêts à entrer dans le capital du PSG ?

« Il y a un intérêt significatif des investisseurs pour le club et c’est fantastique. Ils veulent avoir des participations minoritaires et nous leur en parlons très ouvertement. Dans ces discussions, la valorisation du club est supérieure à 4 milliards d’euros, ce n’est pas un objectif, c’est la valorisation du marché. C’est fantastique. Nous avons construit une marque et une entreprise à partir de rien, et nous voyons maintenant les résultats de notre travail. N’oubliez pas que ce n’est qu’un début : notre projet est ambitieux et à long terme. »

Mbappé veut-il vraiment partir ?

« Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cette question. Il vient de renouveler son contrat (jusqu’en juin 2025) et nous sommes tous heureux. L’équipe n’a pas perdu un seul match de toute la saison. »

Au sujet de la SuperLeague

« La vérité est que je suis triste pour eux car ils ont montré à maintes reprises qu’ils ne comprennent pas le football et son écosystème. Le football n’est pas un contrat légal, c’est un contrat social. Lorsque les supporters protestaient dans les rues lors du lancement et de l’échec de la pas-si-superligue, ils ne criaient pas aux engagements juridiques. Le football est un lien entre les clubs et les joueurs, entre les joueurs et les supporters, entre les supporters et les communautés. Cela ne changera jamais. »

Ses favoris pour la Coupe du monde

« Bien sûr, je soutiens mes joueurs du PSG à 100% et, bien sûr, mon équipe nationale avant tout. Je pense qu’il pourrait aussi y avoir des surprises en dehors du Brésil, voire de l’Argentine, qui se redresse. Et nous avons l’Espagne, sans doute le Portugal, la France, des équipes fortes ainsi que l’Allemagne qui, si elle se qualifie, sera plus forte. L’Espagne est un groupe de jeunes joueurs et ils jouent ensemble. C’est une très bonne équipe. »