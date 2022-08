Revue de Presse PSG : Neymar – Mbappé, Antero Henrique, Luis Campos, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 16 août. La relation Neymar-Mbappé et son évolution, le retour d’Antero Henrique et la nouvelle direction…

Le Parisien révèle dans son édition du jour que la direction sportive du PSG a rencontré Neymar et Mbappé et a souhaité « vite passer à autre chose et ne pas gâcher les promesses de l’aube ». Les deux joueurs étaient donc réunis ce dimanche après l’entraînement au camp des Loges en compagnie de Luis Campos et de leur entraîneur Christophe Galtier, et souhaitaient revenir sur l’incident de la veille. Le quotidien local précise que dès samedi soir « les tauliers du vestiaire », dont Sergio Ramos, sont allés discuter avec les deux joueurs pour tenter de faire baisser la tension. Le vestiaire a conscience que le début de saison est idyllique sportivement. Le lendemain, les patrons du secteur sportif, Campos et Galtier, ont donc voulu montrer l’autorité de la hiérarchie.

Le conseiller sportif du PSG « a rappelé aux deux attaquants que leur comportement ne devait à aucun moment nuire au rendement de l’équipe et que le linge sale, s’il devait y en avoir, devait se laver en famille et pas sur le terrain, devant les caméras » écrit Le Parisien. L’objectif de cette réunion était de désamorcer cet incident, « ce qui semble avoir fonctionné. » Neymar a avoué avoir « fait une confusion entre son statut de tireur numéro 2 et le deuxième pénalty accordé dans un même match » toujours selon le journaliste Dominique Sévérac. À l’issue de cet entretien, les deux joueurs auraient « admis que l’incident était clos, avec un vestiaire qui attend d’eux une attitude solidaire à défaut d’être complice. »

Le Parisien fait le point sur l’évolution de la relation entre Kylian Mbappé et Neymar depuis leur arrivée au PSG en 2017. Le quotidien explique que tout le club et les proches calment le jeu : « On va régler ça » ; « Épisode banal » ; « On exagère tout car c’est Paris » ; « Ne commençons pas à créer des problèmes au mois d’août », etc. Pourtant les deux joueurs ont semble-t-il “jamais été aussi éloignés.” Cette relation d’amitié se serait “effritée au fil des mois, sans qu’il y ait un coupable” en raison de multiples désaccords, sur le terrain et en dehors. À leur arrivée au PSG, le début de leur relation se basait sur la bienveillance et l’altruisme, sur le terrain, les premiers mois sont jugés comme “parfaits.”

En 2020, les deux joueurs “tirent dans le même sens” pour le Final 8 de la Ligue des champions, qu’ils perdront en finale mais la saison 2020-2021 “marque un tournant. » En privé, le Français tolère moins les écarts du Brésilien. Quand l’un s’estime irréprochable, l’autre met en avant son besoin de décompression. Les ambitions de Mbappé, légitimes au regard de son rendement, concernant sa place au club croissent. Il est le meilleur joueur de cette équipe, le démontre et souhaite être traité comme tel” décrit Le Parisien. À l’été 2021, sa lassitude grandit et l’international français demande son départ vers le Real Madrid… qu’il n’obtiendra pas. Pour réponse, le PSG réalisera un mercato XXL. Entre Neymar qui retrouve Messi et Mbappé qui est proche d’Hakimi, les deux stars ne se côtoient plus que très peu en-dehors des terrains.

L’Equipe fait tout un focus sur l’organigramme du PSG avec un en particulier sur le retour d’Antro Henrique. Trois ans après avoir quitté le PSG, le Portugais revient comme un come-back inattendu à la faveur de la restructuration de l’intersaison qui a eu raison du sort du Brésilien. Depuis le mois de mars, l’ancien dirigeant du FC Porto est officiellement directeur sportif de la Ligue de football du Qatar. “Henrique n’est jamais sorti du paysage à Doha. Proche des décideurs, avec lesquels il travaillait déjà avant son premier passage à Paris (2017-2019), il a toujours maintenu le contact et est resté apprécié du premier cercle de l’émir. Ces trois dernières années, il lui est ainsi arrivé d’être consulté sur des questions stratégiques ou de fluidifier des dossiers (Danilo Pereira, Nuno Mendes), en parallèle d’autres piges pour la Fédération portugaise, par exemple” écrit L’Équipe.

Suite au départ de Leonardo, l’actionnaire parisien a donné pour mission au dirigeant parisien de se séparer de nombreux indésirables : “Un sacré chantier, vu que le club a mis sur le marché une quinzaine d’éléments.” Antero Henrique s’active pour se séparer de joueurs comme Gueye, Paredes, Kehrer, Kurzawa.

Il est aussi en première ligne pour les transferts, où il intervient d’une manière ou d’une autre dans tous les dossiers, y compris ceux des féminines (la prolongation de Marie-Antoinette Katoto) ou des jeunes (c’est lui qui a fait signer le premier contrat pro d’Ayman Kari). L’ancien décideur du FC Porto travaille aussi “sur le projet de signer des partenariats avec des clubs satellites, pour pouvoir offrir un terrain propice au développement des néo-pros de la maison.”

L’Equipe révèle l’organisation du PSG lors de ce mercato se fait avec trois hommes qui ont pris les commandes et se partageant les fonctions. Tout d’abord le président, Nasser al-Khelaïfi, puis le conseiller sportif, Luis Campos, et le dernier, sans étiquette officielle mais avec un mandat du PSG, Antero Henrique.

Depuis le début du mercato, “c’est le dirigeant portugais qui mène les négociations de transferts, achats comme ventes, avec les autres clubs. La répartition des rôles est claire : Campos, après avoir échangé avec Christophe Galtier, dresse une liste de joueurs qu’il souhaite recruter, avec un ordre de priorité ; Henrique est chargé d’établir le contact avec les clubs concernés et de procéder aux négociations” écrit L’Équipe. Ce processus est le cas aussi pour les ventes où Luis Camps lui fournit le nom des joueurs sous contrat sur lesquels le staff ne compte plus et c’est à sa charge de leur trouver une porte de sortie.

Campos n’a pas tardé à travailler et avait pris rapidement contact avec les agents de Vitinha et d’Hugo Ekitike pour leur manifester son intérêt et leur dire qu’il s’agissait de ses priorités à leurs postes. Il est chargé de convaincre ses cibles que leur intérêt sportif se situe à Paris et nulle part ailleurs. À l’ex-attaquant rémois, par exemple, il a garanti qu’un nouveau PSG, plus francophone, allait voir le jour et qu’il entendait y faire de la place aux meilleurs jeunes Français et de Ligue 1. L

“Une fois le poisson ferré,” Campos transmet le dossier à Henrique, qui s’occupe alors de toute la dimension contractuelle et de la négociation sur les indemnités de transfert, accompagné de Grégory Durand, directeur des affaires juridiques du club.

Si Nasser al-Kehlaifi avait pu être entre 2016 et 2018 très interventionniste lors des différents mercatos, président du PSG a récupéré une certaine autorité sportive cette année. Il a validé, forcément, la liste des joueurs que Campos et Galtier souhaitaient recruter mais également celle des indésirables. Le président parisien avait également profité de sa proximité avec Pini Zahavi pour passer un petit coup de fil à Robert Lewandowski avant que celui-ci ne s’engage à Barcelone. Il pourrait encore être mis à contribution prochainement. Par exemple “Paris n’a pas renoncé à recruter le défenseur international slovène de l’Inter Milan Milan Skriniar. Campos s’est mis d’accord avec le joueur et son agent, Henrique a multiplié les prises de contact avec l’Inter mais le dossier n’avance plus. Il reste quinze jours pour que le nouveau triumvirat trouve une solution” conclut L’Équipe.