Revue de Presse PSG : Pogba, Mbappé, Ligue 1, Labrune…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 18 juin 2021 avec un ancien président de l’OM qui remercie le PSG de “porter le PSG à bout de bras” le football français, un Mbappé taille XXL et les premières rumeurs pour un intérêt pour Paul Pogba. Un beau programme pour les supporters parisiens !

L’Équipe du jour accorde une longue interview à Vincent Labrune qui revient sur l’épisode du rachat des droits TV de la Ligue 1. Si le président de la ligue est soulagé et satisfait par l’offre d’Amazon qui va désormais diffuser le championnat français, il considère qu’il “faudrait être fou pour refuser” une telle offre. Celui-ci défend la prochaine réforme du football français qui consiste à passer de 20 à 18 clubs en L1. Enfin l’ancien président de l’OM considère que les “concurrents européens“ ne sont plus ceux qui font partie du “Top 4 des meilleurs championnats” et rend hommage au travail de Nasser Al Khelaïfi :

“Cela fait vingt-cinq ans que l’on n’a pas gagné une compétition européenne . Et heureusement que depuis dix ans, nous avons le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi qui a énormément aidé le football français et nous a porté à bout de bras sur la scène européenne. Sinon, je ne sais pas où on serait.“

Après avoir fait un focus sur la défense de l’équipe de France ce jeudi, le quotidien sportif consacre deux pages complètes au “costume trois pièces” offensif composé de Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le joueur parisien a complètement changé d’attitude et a “basculé dans Euro” avec pour ambition de “marquer le tournoi de son empreinte”. On apprend que son énervement à l’encontre d’Olivier Giroud et de ses propos avaient été “peu appréciés par des cadres” de l’équipe. Mais son intervention de dimanche devant la presse, où il appelait à l’unité, a en revanche été “appréciée en interne”. Ses “jambes de feu” ont aussi impressionné lors de la rencontre face à l’Allemagne (1-0). Grâce à la préparation physique intense mise en place par le staff des Bleus, Kylian Mbappé est perçu comme une “version XXL” sur le plan athlétique du joueur qu’il est. Bien sûr sa relation technique avec Karim Benzema sur le front de l’attaque doit encore s’améliorer même si le numéro 7 du PSG s’est montré “consistant” dans le domaine défensif. Son obsession pour la gagne reste intacte !

Le Parisien du jour consacre un long papier sur Paul Pogba et explique comment il est devenu le véritable patron de cette équipe de France. Mais si au sein des Bleus la “pioche” est un leader incontestable et incontesté, son avenir en club reste flou. En effet comme l’indique le journal local, le joueur est en dernière année de contrat et sa côte est à hauteur de 60M€. Une somme tout à fait abordable pour un joueur de ce calibre en pleine force de l’âge (28 ans). Il est indiqué dans l’article qu’on “prête l’envie” à Mino Raiola de le “caser” au PSG. Ce n’est un secret pour personne, l’agent de l’international tricolore entretien d’excellents rapports avec Leonardo.

Selon leurs informations, “le PSG suit de manière très attentive le dossier et se positionnera s’il sent une ouverture, ou de Manchester ou du joueur”. Même si les dernières tendances font part d’un Pogba qui se “plaît” en Angleterre avec sa Premier League très compétitive, il décidera de son avenir après l’été…