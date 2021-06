Le Brésil s’impose 4-0 contre le Pérou, Neymar encore buteur

Neymar est actuellement en feu lors de la Copa America. Impliqué dans les trois buts contre le Venezuela (buteur, passeur et tireur du coup franc sur le but de Marquinhos), Neymar a récidivé lors du deuxième match de poule contre le Pérou. Le numéro 10 du PSG a marqué le deuxième but de la Seleçao d’une frappe croisée en dehors de la surface (68e). Il est également impliqué dans le troisième et le quatrième but du Brésil, décalant Richarlison, passeur décisif pour Everton Ribeiro (88e) avant de trouver un nouveau décalage décisif en une touche de balle pour Roberto Firmino à l’origine du dernier but inscrit par Richarlison (93e). Le Brésil avait rapidement ouvert le score par Alex Sandro (12e). Neymar, qui a joué tout le match, était aligné en attaque au côté de Gabriel Barbosa dans le 4-4-2 de Tite. Marquinhos est resté sur le banc. Avec cette victoire, la Seleçao a pris seul la tête de son groupe avec six points, deux devant la Colombie qui a concédé le nul contre le Venezuela (0-0).