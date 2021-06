Revue de Presse PSG : La défense des Bleus, Kimpembe, Verratti…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 17 juin 2021. Sans se concerter, les médias français ont voulu rendre hommage à la solidité défensive lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Allemagne (1-0) et comment ne pas mettre en avant la maturité affichée par Presnel Kimpembe.

Le Parisien considère la défense française comme “la clé de tous les succès” et met en avant Presnel Kimpembe qui a réussi à remplacer Samuel Umtiti “sans aucun indice d’affaissement”. Dans cette philosophie défensive, chaque ligne de l’équipe a réussi à respecter les consignes y compris le trio offensif. Kylian Mbappé, par exemple, “a donné le ton” en début de rencontre lorsqu’il perd un ballon et fait l’effort de le récupérer dans la même action. Le quotidien explique que Didier Deschamps a pu conditionner son équipe grâce à des “entraînements très disputés et des joueurs réceptifs, pleins de fraîcheur physique”.

Le journal local fait un zoom sur la paire Kimpembe-Varane et considère que les Bleus “peuvent voyager sereinement” avec eux. Agressif et consistant face aux attaquants allemands, ils ont montré qu’ils “ne voulaient pas se laisser marcher dessus”. Ce duo est vu comme un “mur, qui à ce niveau d’exigence et de concentration était presque infranchissable” qui rappelle en terme de complémentarité au tandem Desailly-Blanc en 1998.

Même son de cloche du côté de L’Équipe qui parle d’un quatuor défensif “parfaitement accordé”. Si les Bleus sont mis en avant pour leur attaque, considérée “comme la meilleure du monde”, c’est de “l’autre côté du terrain” qu’elle a particulièrement brillé contre la Nationalmannschaft.

Les quatre défenseurs ont été analysés individuellement et Presnel Kimpembe a lui été mis en exergue pour être un “mur mûr”. Avec 87,5% de passes réussies ce mardi, “Presko” a réussi à retrouver une excellente condition physique grâce à une “préparation intense”. Devant Gnabry et Muller, le Titi a alterné “intensité dans le duel et capacité à défendre en avançant” : un condensé de tout ce qui fait sa force. Le média sportif estime aussi que son duo avec Varane a fonctionné et a prouvé qu’il pouvait gérer “avec intelligence la mobilité” des offensifs adverses et “les compensations derrière Hernandez”.

Par ailleurs, le journal revient sur le large succès de l’Italie face à la Suisse (3-0) et la grosse prestation de la révélation de la saison en Serie A, Manuel Locatelli. Auteur d’un doublé (26e;52e), il pourrait créer “des noeuds au cerveau” de Roberto Mancini avec le retour prochain de Marco Verratti. Si le sélectionneur “adore” le profil du “petit hibou”, les performances du joueur de Sassuolo pourraient annoncer “des choix compliqués” au moment de réaliser ses prochaines compositions d’équipes.