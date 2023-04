Xavi Simons sujet d’interrogations au PSG

Xavi Simons a quitté le PSG libre l’été dernier pour rejoindre le PSV Eindhoven. Cependant, le jeune milieu de terrain offensif a une clause exclusive au Paris Saint-Germain dans son contrat. Celle-ci permet au club de la capitale de se positionner en priorité s’il souhaite rapatrier le joueur formé entre Barcelone et Paris.

N’entrant visiblement pas dans les plans du Paris Saint-Germain ni sous la houlette de Mauricio Pochettino ni avec la paire Christophe Galtier – Luis Campos, Xavi Simons a fait le choix de quitter le PSG l’été dernier. Depuis, le jeune joueur est devenu incontournable au PSV Eindhoven devenant le meilleur buteur d’Eredivise avec 14 réalisations en championnat. Dans le même exercice, Xavi Simons compte pas moins de 8 passes décisives. Toutes compétitions confondues, le Néerlandais est à la tête d’un bilan de 42 rencontres disputées pour 17 buts et 10 passes décisives. Des chiffres qui, naturellement, font du milieu de terrain offensif de 19 ans un sujet au Paris Saint-Germain. Un sujet qui mène à une réflexion autour de l’activation de cette fameuse clause liée à son contrat. Pour cela, si le PSG souhaite l’activer, il faudra s’y prendre dès cet été 2023, et obtenir l’accord du joueur. Avec près de 3 255 minutes passées sur le pré depuis le début de saison et son arrivée au PSV Eindhoven, Xavi Simons est « peu enclin à renouer avec une formation où aucun entraîneur ne lui a laissé sa chance » écrit Le Parisien. Cependant, le contact entre le Paris Saint-Germain l’entourage du joueur serait régulier.

Si les contacts sont là, et la clause existe bel et bien dans le contrat de Xavi Simons, c’est en se penchant sur le terrain que les doutes naissent. En effet, l’ancien du PSG a un profil très offensif et se retrouve souvent à évoluer sur le flanc gauche de l’attaque du PSV Eindhoven afin de rentrer sur son pied droit. Une position dans laquelle il a disputé près de 13 rencontres, inscrit 2 buts et fait 4 passes décisives. En ce sens, c’est un véritable casse-tête quand on sait que sous les cieux parisiens, ce flanc gauche et réservé et partagé entre Kylian Mbappé et Neymar. C’est la réflexion des du côté des décideurs parisiens qui estiment que faire revenir Xavi Simons « pourrait s’avérer contre-productif avec le sentiment d’empiler des joueurs au même poste« . Malgré ce hic technique, le joueur plaît aux dirigeants du PSG et particulièrement à Luis Campos : « Le responsable du secteur sportif réfléchit à l’opportunité d’un retour, mais il n’a encore rien décidé. Il attend de connaître plus précisément les contours du futur effectif pour trancher définitivement« , écrit Le Parisien.