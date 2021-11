Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 10 novembre 2021. Les crispations en interne autour du cas Sergio Ramos, la victoire des Parisiennes face au Real Madrid en UEFA Women’s Champions League et le grand match de Sara Däbritz.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur le cas Sergio Ramos, qui a « suscité des crispations en interne. » Ce mardi, le défenseur de 35 ans a participé à l’entraînement collectif avec les non-internationaux au Camp des Loges. Avant cela, l’Espagnol avait connu plusieurs pépins physiques à un genou et aux mollets. Une situation qui a apporté une certaine crispation en interne. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, « a demandé des explications et suit de près l’évolution de la santé du défenseur« , rapporte le quotidien sportif. Si Sergio Ramos aurait souhaité jouer plus tôt, le club de la capitale a préféré temporiser sur son retour « et s’assurer qu’il soit totalement rétabli pour le relancer cet automne et espérer le voir disputer ses premières minutes d’ici à la fin du mois. » De son côté, Leonardo était venu faire passer un message face aux médias suite aux articles pessimistes de la presse espagnole concernant l’état physique du défenseur central. Et dans l’entourage du joueur, on se montre rassurant : « Certes, on ne pensait pas que ce serait aussi long, plutôt un mois ou deux que quatre. Mais maintenant Sergio est sur le bon chemin. Tout est clair entre lui et le club. Et on est tous persuadés qu’il va rejouer et retrouver un bon niveau. »

Le quotidien sportif évoque également l’intégration de Sergio Ramos dans le vestiaire parisien. Et le défenseur central « a tout de suite séduit par son charisme » et ses efforts pour revenir sur les terrains ont été remarqués par ses nouveaux coéquipiers. Lors des matches au Parc des Princes, l’Espagnol a pu être au milieu de ses partenaires dans le vestiaire. « En privé il a regretté certaines attitudes indolentes à la perte du ballon » mais il sait que « sa légitimité et sa capacité à formuler des remarques à ses partenaires passeront avant tout par un retour dans le jeu. » L’Equipe rappelle également que Ramos touche 6M€ net par an au PSG, soit un peu moins que Gigio Donnarumma (7M€). Une rémunération qui le place « dans la fourchette haute du vestiaire parisien. » Comme les autres recrues du mercato estival, le champion du Monde 2010 n’a pas perçu de prime à la signature.

L’Equipe revient sur la belle victoire des Féminines du PSG face au Real Madrid (4-0) – au Parc des Princes – en UEFA Women’s Champions League. Le club espagnol n’a pas existé face à un bloc parisien « plus juste techniquement, plus rapide et physique. » Marie-Antoinette Katoto a notamment inscrit ses deux premiers buts en UWCL cette saison. Devant plus de 18.000 spectateurs, les Rouge & Bleu ont préparé sans fausse note le prochain grand rendez-vous de la semaine face à l’Olympique Lyonnais (dimanche soir) au Groupama Stadium. Même si elles feront face à un adversaire d’un autre calibre, les Parisiennes « ont pu travailler sur certains points, et notamment les sorties de balle travaillées. » Le quotidien sportif met également en avant le grand match de Sara Däbritz. Titulaire indiscutable dans le milieu du PSG, l’Allemande réalise un excellent début de saison. Elle a notamment marqué un but et délivré une passe décisive face au Real Madrid hier soir. « Elle n’a quasiment perdu aucun ballon, a mis de l’impact et de l’intensité au milieu en plus d’être d’une précision infernale sur corner. » L’entraîneur parisien, Didier Ollé-Nicolle, a exprimé son l’admiration pour l’internationale allemande. « C’est une fille toujours en mouvement, elle est très généreuse dans l’effort, dans la passe et sur le plan collectif. C’est un rouage essentiel de l’équipe. Elle est co-capitaine, dans la force de l’âge (26 ans) et un bel avenir devant elle. »

Dans son édition du jour, Le Parisien revient également sur la victoire des Féminines du PSG face au Real Madrid (4-0) en UEFA Women’s Champions League. Les championnes de France en titre « ont montré que, chez les féminines, il n’y a pas photo entre un prétendant au titre européen et une équipe madrilène inexpérimentée. » Les Rouge & Bleu ont notamment pu compter sur un doublé de Marie-Antoinette Katoto, un but de Sara Däbritz et une réalisation contre son camp de Rocio. Une victoire qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper la tête du groupe (9 pts) avant de se préparer pour l’autre affiche de la semaine face à l’OL en D1 Arkema.

Le quotidien francilien évoque aussi la présence du tennisman, Stanislas Wawrinka (36 ans), au Camp des Loges depuis quelques mois. Le lauréat de trois grands Chelems profite des installations pour poursuivre sa rééducation après une lourde opération au pied gauche et au tendon d’Achille. Le tennisman est présent en horaire décalé au Camp des Loges et ne côtoie donc pas les joueurs du PSG. Sa présence au centre d’entraînement de Saint-Germain-en-Laye a été rendue possible par « sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, également responsable de la fédération qatarienne de tennis. » Stanislas Wawrinka connaît aussi Aspetar, la clinique fleuron de l’émirat et partenaire médical du PSG. Enfin, Christophe Baudot – médecin du club de la capitale – a également œuvré dans le tennis par le passé, rapporte Le Parisien.