Revue de Presse PSG : Randal Kolo Muani, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 22 novembre 2023. Le bon match de Randal Kolo Muani avec la France, Neymar arrivé blessé au PSG…

Dans son édition du jour, le Parisien revient sur la prestation de Randal Kolo Muani lors du match nul de la France contre la Grèce (2-2). Placé sur le côté gauche de l’attaque « en l’absence d’un Kylian Mbappé ayant émis quelques doutes sur sa capacité à commencer la rencontre« , l’attaquant du PSG a marqué son deuxième but sous le maillot de l’équipe de France. « Le poids du prix de son transfert à Paris et ses difficultés à trouver sa place à la pointe d’une attaque où il apparaît encore sur la défensive commençaient en effet à faire planer le doute dans l’esprit de certains sur sa capacité à digérer son changement de statut cet été« , lance le quotidien francilien. Même s’il a souffert face à l’énergie déployée par le latéral droit Panagiotis Retsos, il n’a pas raté le coche lorsqu’il a propulsé la déviation de Giroud sous la barre de Vlachodimos. « Comme s’il avait dû être récompensé de ses courses défensives à répétition et des efforts qu’il n’a eu de cesse de fournir. » Remplacé par son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, à la 64e, n’aura pas eu d’autre occasion de se mettre en exergue. « Mais il a pu quitter la pelouse en se disant que les fins d’année en bleu sont décidément siennes, lui qui avait inscrit son premier but en sélection en décembre dernier en demi-finale de Coupe du monde face au Maroc.«

L’Equipe revient également sur le match du numéro 23 du PSG. Après son but, il n’avait pas vraiment la tête à célébrer, note le quotidien sportif. « Peut-être pensait-il que sa réalisation allait être annulée pour un hors-jeu sur le début de l’action ? Ou simplement, ne voulait-il pas fanfaronner alors qu’il a parfaitement conscience d’être moins bien depuis le début de la saison ? » Ce but aurait dû être un soulagement, une libération, alors que son début de saison avec le PSG et les Bleus est difficile, que la concurrence est féroce à ses côtés et que les critiques fusent, lance l’Equipe. Mais si au niveau statistique, sa soirée a été réussie, le reste a été beaucoup plus poussif. Placé dans le couloir gauche, dans une zone du terrain où il n’apprécie pas beaucoup d’évoluer, il s’est montré brouillon avec 13 ballons perdus et seulement 6 duels gagnés sur 14. « Son but est d’ailleurs venu du seul moment où il s’est retrouvé à droite. C’est dans cette position que l’avant-centre se sent le plus confortable. » Le quotidien sportif explique qu’on l’attendait débordant d’énergie, capable de dévorer le moindre espace. Il a été plutôt travailleur, moins juste techniquement, mais réaliste. « Même s’il n’a pas pesé autant qu’attendu sur la défense grec, Kolo Muani a souvent été trouvé dans des zones intéressantes. » À lui de retrouver le sourire avec le PSG, conclut l’Equipe.

A voir aussi : Deschamps : « Kolo Muani est encore un jeune joueur, qui a des étapes à franchir »

L’Equipe évoque aussi Neymar. Le quotidien sportif rappelle que le passage de Neymar au PSG a été marqué et plombé par les blessures. « Au total, le Brésilien aura disputé moins de la moitié des matches de son équipe au cours des six années qu’il a passées à Paris. » Un enchaînement de mauvaises nouvelles qui laisse un goût amer au passage de Neymar au sein des Rouge & Bleu. « Ce sentiment est renforcé par un élément nouveau qui pourrait expliquer la récidive de ses graves blessures au pied droit. Selon des sources espagnoles recoupées, qui côtoyaient le Brésilien à l’époque où il évoluait au FC Barcelone, Neymar souffrait d’une fracture de fatigue au cinquième métatarsien du pied droit avant son transfert au PSG« , lance l’Equipe. La parution a contacté le docteur Éric Rolland, médecin du club de la capitale au moment de l’arrivée de Neymar, et il a fait savoir qu’il devait respecter le secret médical. « Si cette fracture de fatigue a été vue lors des examens qui ont précédé son transfert, quelles étaient les possibilités s’offrant alors au PSG ?« , se demande l’Equipe. Pour un ancien médecin de l’équipe de France, « Il aurait peut-être fallu l’opérer. Mais parfois ces fractures de fatigue n’empirent pas et ne nécessitent pas d’intervention. » Difficile en effet, même si cela aurait peut-être été salutaire avec le recul, d’acter une immobilisation pour plusieurs mois du joueur le plus cher de l’histoire dans la foulée de sa signature, indique le quotidien sportif.