Revue de Presse PSG : RC Lens, Galtier, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 16 avril 2023. La victoire importante face au RC Lens (3-1) dans la course au titre, retour sur la soirée vécue par Christophe Galtier, un nouveau record pour Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face au RC Lens (3-1). Rapidement en supériorité numérique suite à l’expulsion de Salis Abdul Samed, le club parisien compte désormais neuf points d’avance en tête du classement et file vers un 11e titre de champion de France. Les Parisiens ont parfaitement profité de ce carton rouge des Lensois pour marquer trois buts en dix minutes en première période. « Certes, ce PSG, et il l’a encore montré avec le ‘Galtier Gate’ mardi, nous réserve semaine après semaine des surprises étonnantes, mais il faudrait, cette fois, une implosion pour qu’il ne devienne pas le club le plus titré du football français en juin prochain devant Saint-Étienne (10 titres). » Et comme depuis 2023, cette rencontre a une nouvelle fois montré l’absence de progression du PSG, notamment en seconde période. « On aurait tellement aimé voir ce qu’aurait donné ce PSG-Lens à 11 contre 11. On aurait adoré continuer d’observer cette opposition entre un Lens intense, créatif et un Paris qui, pendant les vingt premières minutes, placé bas et incapable de ressortir dans de bonnes conditions, a subi la maîtrise nordiste », rapporte L’E.

Avec un passage en 4-3-3, les Parisiens ont parfaitement su profiter de cette supériorité numérique grâce notamment au trio Vitinha, Messi, Mbappé, impliqué sur les trois réalisations. Peu inspiré ces dernières semaines, l’attaquant français a mis fin à sa mauvaise série de trois matches sans marquer et a enfin trouvé le chemin des filets face au club artésien pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue 1 (139 réalisations). De son côté, Vitinha a montré des choses intéressantes avec un but et une passe décisive. « Le Portugais a souvent été décevant cette saison mais à la différence d’un Carlos Soler, encore transparent samedi, il donne envie (parfois) d’être revu. » En seconde période, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un Gigio Donnarumma sérieux face à un Loïs Openda qui a été un véritable poison pour l’axe central Marquinhos-Ramos. « Dans la continuité de sa performance exceptionnelle contre Nice (2-0), l’Italien, en s’opposant devant l’attaquant belge (57e, 65e) puis devant Frankowski (76e), a permis au PSG de traverser une seconde période sans maitrise mais sans frayeur excessive. »

Le quotidien sportif revient aussi sur la soirée vécue par Christophe Galtier. En pleine tourmente depuis mardi soir, le coach du PSG a vécu une soirée presque normale au Parc des Princes, même s’il a reconnu être très touché. Après le coup de sifflet final, le technicien français a levé l’index vers Nasser al-Khekaïfi et Luis Campos pour leur dédier cette victoire. « Ils ont été omniprésents cette semaine, comme l’ensemble du club », a-t-il expliqué en après-match. Quelques heures après le début de cette polémique, l’ancien coach de l’OGC Nice « a choisi de se plonger dans le travail autour de ce match pour essayer d’effacer les tumultes extérieurs. » En plus des séances d’entraînement, le coach parisien a vécu une semaine mouvementée et a dû enchaîner les rendez-vous et coups de téléphone avec son avocat, ses proches et sa direction pour construire sa défense. Le coach des Rouge & Bleu a seulement parlé de cette affaire avec quelques éléments de l’effectif. « En arrivant au stade, Christophe Galtier et Luis Campos n’ont tout de même pas manqué de se tenir par l’épaule devant les caméras. Comme pour montrer la solidarité du club envers son entraîneur. »

Pendant la rencontre, le technicien de 56 ans a montré un visage plutôt fermé. Ce sont principalement ses adjoints, Thierry Oleksiak et Joao Sacramento, qui ont fait passer les consignes. « L’ancien Lillois a jonglé entre sa ligne technique et son banc de touche. Ce sont les buts parisiens qui l’ont finalement décrispé », notamment l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Dans le vestiaire, Christophe Galtier a pris quelques minutes pour savourer cette victoire importante dans la course au titre. « Quelques minutes aussi pour redescendre. Avant de venir en conférence de presse, le visage marqué et encore plus fermé que pendant le match. » Au micro de Canal Plus, le coach parisien en a profité pour faire un point : « On ne peut pas faire abstraction, mais au moins les joueurs ont été très impliqués. Maintenant, il y a le match de vendredi (à Angers) et on va voir comment les choses vont se présenter. C’est important d’avoir beaucoup de soutien public. Tous les messages que j’ai reçus publiquement font chaud au coeur, autant pour moi, pour ma famille que pour mon nom. »

🗣️ | Christophe Galtier pour Canal + :



« Je suis fatigué, les nuits ont été courtes ces derniers jours (…) La famille ça va, je me réfugie dans le travail, les joueurs se donnent à fond à l’entraînement et c’est la meilleure des réponses » #PSGRCL pic.twitter.com/9GqtCTbPpn — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 15, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire importante face au RC Lens (3-1) dans la course au titre. Même si ce choc de la 31e journée de Ligue 1 n’a pas soigné les maux du PSG, cette victoire a été un ouf de soulagement pour aborder plus sereinement ce sprint final. « Plombé par un printemps grisâtre, fait de blessures, défaites et polémiques en cascade, Paris a renoué avec le succès au meilleur moment. » Il a regoûté à la victoire à domicile après deux revers d’affilée face au Stade Rennais (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1). « Paris a retrouvé un peu de son peps, suffisamment d’inspiration, assez de réussite, aussi, pour s’offrir une parenthèse enchantée (…) Cette équipe qui, quelques heures avant de fouler la pelouse, donnait encore l’impression de n’être plus sûre de rien, est désormais quasiment certaine de ne pas terminer la saison bredouille », note LP. À sept journées de la fin, les Parisiens comptent désormais neuf points d’avance en tête du classement, en attendant le résultat de l’OM ce dimanche soir, et sauf cataclysme devraient se diriger vers un 11e titre de champion de France. « Paris n’a pas réglé tous ses problèmes, mais s’est offert un week-end tranquille et souriant. Des éléments qui, ces derniers temps, méritent d’être savourés. »

Enfin, le quotidien francilien met en avant le nouveau record de Kylian Mbappé. En mettant fin à sa disette de trois matches sans marquer, le numéro 7 du PSG a livré une très belle prestation avec un but et une sublime passe décisive pour Lionel Messi. Une réalisation qui permet à l’attaquant de 24 ans d’établir un nouveau record. Avec désormais 139 buts marqués en Ligue 1 sous le maillot du PSG, il devient le joueur qui a inscrit le plus de but en championnat devant Edinson Cavani. C’est également sa première réalisation face au RC Lens. Après quelques rencontres où il ne pesait plus sur le jeu de son équipe, l’international français « s’est rapidement signalé par sa justesse de passe, même si la tenaille Fofana-Frankowski sur le flanc gauche ne le lâchait pas d’une semelle. » Surtout, il a été bien mieux trouvé par ses partenaires que lors des rencontres précédentes à l’image de la passe de Vitinha sur l’ouverture du score. « Un but de renard des surfaces digne de Gerd Müller, la légende du football allemand. » En dix minutes, les Parisiens ont plié la rencontre et Kylian Mbappé s’était une nouvelle fois distingué d’une sublime passe décisive en talonnade pour Lionel Messi.

Après un mois de disette, ce match abouti arrive au meilleur des moments lors d’une confrontation décisive pour le titre de champion de France. Ses trois matches sans marquer (Rennes, Lyon et Nice) « n’avait rien d’inquiétant et s’expliquait par cette saison inédite, entrecoupée d’une Coupe du monde, et l’érosion du jeu parisien orphelin de Neymar, un de ses relais privilégié sur le terrain », estime LP. Ce samedi soir, l’attaquant français disputait son 47e match de la saison toutes compétitions confondues. « Un manque évident de fraîcheur physique le pénalisait depuis quelques semaines. Mais l’appétit revient toujours au moment des grands matchs… »