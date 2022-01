Revue de Presse PSG : Reims, Verratti, Ramos, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 24 janvier 2022. La large victoire face au Stade de Reims (4-0) en conclusion de la 22e journée de Ligue 1, la performance de Marco Verratti saluée, le premier but de Sergio Ramos avec les Rouge & Bleu et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant le match à deux visages du PSG lors de la victoire face au Stade de Reims (4-0) ce dimanche soir. Sur le plan comptable, le PSG garde ses distances avec l’OGC Nice et l’OM, tous les deux victorieux ce week-end. « Cette capacité à gérer les affaires domestiques avec l’assurance d’un futur champion est en soi un progrès par rapport au mois de décembre, où les Parisiens avaient empilé jusqu’à 3 matchs nuls en Ligue 1. » Mais les hommes de Mauricio Pochettino ont encore du mal à se montrer performants sur 90 minutes. La formation parisienne a trop souvent évolué sur un mono-rythme lors du premier acte, et « la présence de Danilo Pereira et Leandro Paredes au milieu de terrain n’a pas vraiment permis d’accélérer la cadence. » Malgré son excellent match dans le rôle de relayeur, « on se demande pourquoi Pochettino n’installe pas définitivement Verratti au poste de sentinelle pour préparer les échéances continentales. » En seconde période, le PSG a montré un visage plus conquérant avec le premier but de Sergio Ramos sous le maillot parisien et l’entrée intéressante de Leo Messi. Il ne manque plus que Neymar afin que le PSG retrouve toutes ses forces vives avant le choc face au Real Madrid en Ligue des champions.

Le quotidien francilien fait également un focus sur la prestation de Sergio Ramos, auteur de son premier but de la saison pour sa première titularisation au Parc des Princes. « Il a mis sa combativité à profit pour tromper Rajkovic en deux temps du pied droit. » Même s’il a parfois manqué d’explosivité face à certains attaquants rémois, l’Espagnol a conservé son sens de l’anticipation et son jeu long précis. Une bonne nouvelle pour le défenseur de 35 ans à trois semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février).

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 6 – Kehrer 5, Marquinhos 6, Ramos 6.5, Nuno Mendes 6 – Danilo 5.5, Paredes 5, Verratti 8 – Di Maria 5, Icardi 4, Mbappé 5

De son côté, L’Equipe met également en lumière ce match à deux visages du PSG. Le club de la capitale « a peiné en première période avant de se montrer plus tranchant après le repos. » Avec ce large succès face aux Rémois (4-0), les Parisiens égalent leur victoire la plus large de la saison en championnat après le succès face à Clermont (4-0) en septembre dernier. « Si ce résultat ne souffre pas de contestation, il ne reflète pas non plus exactement, par l’ampleur du score, la physionomie de la rencontre et ne salue pas la bonne première période des Rémois », qui ont réussi à conserver le ballon jusqu’à l’ouverture du score à la 44e minute. Pourtant, le début de match laissait augurer une prestation parisienne plus aboutie avec des sorties de balle et des transitions défense-milieu. Mais les Parisiens sont de nouveau apparus conquérants après la pause. « L’entrée de Messi à la 64e minute a coïncidé avec un regain dans le jeu de son équipe. » Et en attendant le prochain match qui aura lieu le lundi 31 janvier (8es de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice), les Rouge & Bleu auront une semaine « pour parfaire leurs automatismes et trouver des parades collectives. »

Le quotidien sportif fait un focus sur la forme actuelle de Marco Verratti, auteur d’un doublé au Parc des Princes ce dimanche soir. Sa dernière réalisation remontait à avril 2019 en demi-finales de Coupe de France contre le FC Nantes (3-0). « Deux buts qui feront naître sans doute des regrets à tous les techniciens parisiens, à commencer par Laurent Blanc. Ceux-là qui lui demandaient, semaine après semaine, de tirer davantage au but. » Même s’il n’a pas tout réussi hier soir (13 ballons perdus), le champion d’Europe 2021 reste dans la lignée de ses dernières performances et prouve une nouvelle fois qu’il est de très loin l’un des joueurs les plus créatifs de cet effectif. « Quand Neymar et Messi ne sont pas là, qui, a part lui et Mbappé, peuvent mettre de la vitesse, de l’imagination et de la vie dans le jeu parisien ? Danilo, Herrera, Paredes ou Gueye ? Ils ont montré depuis longtemps trop de faiblesse dans ce secteur. »

Le match de Sergio Ramos est également mis à l’honneur avec son premier but au PSG. « La joie était évidente, mais le cri de rage était aussi, sans doute, l’expression d’un soulagement après toute la frustration accumulée jusque là. » L’Espagnol a ainsi fêté son cinquième match de la saison face au Stade de Reims. Et même s’il a eu quelques déficits athlétiques, « il a su faire parler sa grinta et son agressivité naturelle pour inscrire son premier but depuis le 16 mars. » L’Espagnol a également exprimé sa joie après le match au micro de Prime Video. « Je suis content d’avoir joué 90 minutes et je suis content personnellement parce que c’est mon premier but avec le PSG, j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Navas 6 – Kehrer 5, Marquinhos 5, Ramos 6, Nuno Mendes 4 – Danilo 5, Paredes 4, Verratti 8 – Di Maria 5 , Icardi 4, Mbappé 6

Enfin, le quotidien L’Union reconnait la classe d’écart qu’il y a eu entre le PSG et le Stade de Reims en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. Cependant, la première période peut laisser des regrets pour les Champenois qui étaient « bien en place et animés de bonnes intentions. » Mais comme souvent avec les Rouge & Bleu, ils sont capables de punir leurs adversaires grâce à leurs individualités. Cette large défaite subie en seconde période montre « que face à ce PSG-là, la moindre opportunité doit être convertie, à minima cadrée. Sans efficacité, les bonnes intentions rémoises ne valent pas grand chose. » Même si les occasions franches n’ont pas été légions, Hugo Eketike s’est montré dangereux à quelques reprises.