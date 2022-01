Ce dimanche soir, le PSG s’est largement imposé face au Stade de Reims (4-0), au Parc des Princes, en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. Après une première période peu aboutie, les Rouge & Bleu ont déroulé lors du second acte avec trois buts. Marco Verratti a inscrit un doublé tandis que Sergio Ramos a marqué son premier but sous le maillot parisien. Ainsi, les hommes de Mauricio Pochettino enchaînent un deuxième succès de rang en championnat, une première depuis fin novembre. Une victoire qui permet également au club parisien de garder ses distances (53 points) avec son dauphin, l’OGC Nice. En effet, les Niçois n’ont pas tremblé face au FC Metz et se sont imposés sur le score de 2-0. Les Aiglons comptent toujours 11 points de retard sur le leader parisien. Victorieux du RC Lens samedi soir (2-0), l’Olympique de Marseille complète le podium et compte désormais cinq points d’avance sur le quatrième avec un match en moins.

Cette 22e journée a été prolifique avec 35 buts marqués en 10 rencontres et a réservé quelques surprises. En ouverture, l’Olympique Lyonnais s’est imposé dans le derby face à l’ASSE grâce à un pénalty de Moussa Dembélé (1-0). De son côté, l’AS Monaco s’est incliné dans les ultimes minutes contre le Montpellier Hérault (2-3). Autres matches avec de nombreux buts : Bordeaux / Strasbourg (4-3) et Nantes / Lorient (4-2). À noter la défaite surprise du Stade Rennais contre le Clermont Foot (1-2).

Avec 46 buts marqués, le PSG possède toujours la meilleure attaque du championnat, devant le RC Strasbourg (44) et le Stade Rennais (41). Pour la deuxième fois d’affilée, les Rouge & Bleu ont réalisé un clean-sheet en championnat et possèdent la deuxième meilleure défense à égalité avec l’OGC Nice (18) et derrière l’OM (16). Pour le prochain match de Ligue 1, le PSG défiera le LOSC – au Stade Pierre Mauroy – le 6 février prochain à l’occasion de la 23e journée de championnat.

Résultats de la 22e journée de Ligue 1

OL / ASSE (1-0)

Brest / LOSC (2-0)

RC Lens / OM (0-2)

FC Metz / Nice (0-2)

Angers / Troyes (2-1)

Bordeaux /Strasbourg (4-3)

Clermont / Rennes (2-1)

Nantes / Lorient (4-2)

Montpellier / Monaco (3-2)

PSG / Reims (4-0)

Classement L1