Revue de Presse PSG : salaires, Hakimi, Kvaratskhelia, Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 26 mars 2025. Le PSG truste les premières places des meilleurs salaires de Ligue 1, le grand bond réalisé par Achraf Hakimi au niveau salarial, pourquoi Khvicha Kvaratskhelia est si « bas » au classement, les débuts prometteurs de Désiré Doué avec l’équipe de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la grille salariale des joueurs de Ligue 1. Si le PSG a grandement réduit sa masse salariale depuis les départs de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, il continue d’occuper les premières place des meilleurs salaires du championnat de France. Dans le classement de 2023, la « MNM » cumulait plus de 13M€, soit plus que l’actuel top 15 réuni du championnat. Les douze premières places sont occupées par les Rouge & Bleu : Ousmane Dembélé (1,5M€ brut mensuel), Marquinhos (1,2M€), Achraf Hakimi (1,1M€), Lucas Hernandez (1,1M€), Warren Zaïre-Emery (950.000, €), Vitinha (900.000 €), Khvicha Kvaratskhelia (900.000€), Gianluigi Donnarumma (849.500 €), Nuno Mendes (800.000€), Presnel Kimpembe (640.000€), Bradley Barcola (550.000€) et Désiré Doué (500.000€). Chez les entraîneurs, Luis Enrique touche le meilleur salaire (1M€ brut mensuel), devant le coach de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi (550.000€) et celui de l’OL Paulo Fonseca (320.000€).

Le quotidien sportif fait un focus sur l’évolution salariale d’Achraf Hakimi depuis sa prolongation au PSG. Considéré comme le meilleur latéral droit d’Europe, l’international marocain a rapidement fait comprendre son attachement aux Rouge & Bleu, malgré le départ de son ami Kylian Mbappé l’été dernier. « Hakimi avait été très clair. Pas question de se voir, à moyen terme, un avenir ailleurs qu’au PSG. » Après plusieurs mois de négociations, le joueur de 26 ans a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2029 avec les champions de France en février dernier. Avec ce nouveau contrat, l’ancien de l’Inter touche désormais un salaire évalué à 1,1M€ brut par mois. Une belle évolution pour un joueur qui émargeait à 730.000 brut mensuel avant sa prolongation. « Il devient, derrière l’intouchable Ousmane Dembélé (1,5 M€) et le capitaine Marquinhos (1,12 M€), le troisième joueur le mieux payé de l’effectif parisien, juste devant le champion du monde Lucas Hernandez », précise L’E. Mais depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG, un nouveau type de contrat est mis en place avec une part de variable en fonction du nombre de matches joués. Le numéro 2 parisien a également pu renégocier ses droits à l’image, une part non-négligeable dans ses émoluments et qui permettent aux clubs de faire économies importantes en charges sociales en offrant des sommes conséquentes. « Dans le cas d’Hakimi, cela concerne plusieurs millions d’euros par an. Entre sa base mensuelle et cette variable de droits à l’image, ses émoluments peuvent très largement évoluer. Un pactole conséquent. »

L’Equipe explique également pourquoi Khvicha Kvaratskhelia est si « bas » dans la grille salariale du PSG. La recrue hivernale n’apparaît pas dans le top 5 des Rouge & Bleu, lui qui émarge à 900.000 brut mensuel. Et pour comprendre cela, il faut replonger dans la carrière du Géorgien. Lors de son arrivée à Naples en provenance Dinamo Batumi en juillet 2022, l’ailier gauche n’était pas encore considéré à court terme comme un élément capable de s’imposer dans un club du top 8 européen. De plus, la formation italienne n’est pas considérée comme un club versant des salaires conséquents. Chez les Partenopei, son salaire était évalué à 1,2M€ net annuel. Si Naples n’est jamais parvenu à prolonger son joueur, sa signature au PSG lui a permis de faire un bond considérable. « Mais n’a pas, pour autant, atteint des sommets qui le feraient, d’entrée, atteindre le statut de joueur le mieux payé du club de la capitale. » L’autre surprise de ce classement est l’absence de Willian Pacho dans le top 15 des plus gros salaires du club. Très belle surprise de la saison, l’international équatorien émarge à 2,5M€ net annuel. Un salaire qui est évolutif en fonction du nombre de matches, comme pour les autres Parisiens.

De son côté, Le Parisien revient sur le premier rassemblement réussi de Désiré Doué avec l’équipe de France. Comme à Anfield lors de la qualification du PSG pour les quarts de finale de Ligue des champions, le néo-international français a fait parler son sang-froid au moment des tirs au but face à la Croatie (2-0, 5-4 TAB). Le numéro 14 des Rouge & Bleu a transformé sa tentative et n’a pas craqué sous la pression. « Je suis très content, j’ai eu l’occasion de jouer, c’était important, je ressens beaucoup de plaisir. Le coach m’a dit de continuer à apporter le danger, à leur faire mal, trouver des passes, essayer de marquer. Cette première restera gravée », a déclaré l’ancien Rennais en zone mixte après la rencontre. Entré en jeu à la place de Bradley Barcola, le joueur de 19 ans a joué avec son style habituel fait de dribbles et jeu combiné dans les petits espaces. « Il a multiplié les débordements, les gestes techniques et envoyé deux frappes lourdes difficilement repoussées par le gardien croate en prolongation. Un match à la parisienne pour Désiré qui signe une entrée remarquée dans la cour des grands. »

Une belle première qui lui a valu les éloges de Didier Deschamps : « Je savais ce qu’il était capable de faire. Ce que je l’ai vu faire toute la semaine à l’entraînement et en dehors, surtout qu’il ne change pas ! Il a tout en qualités footballistiques. Il est mature à 19 ans. Tout est bien cadré. Ce n’est pas étonnant. Beaucoup de jeunes joueurs français sont bien formés. » Durant ce rassemblement, le sélectionneur des Bleus a découvert un joueur bosseur et qui n’a pas mis longtemps à se fondre dans le collectif. Désiré Doué a vécu sa première semaine chez les A sans pression particulière, convaincu qu’il aurait sa chance à un moment ou un autre, rapporte LP. Il a affiché une belle complicité avec Kylian Mbappé, qui s’est retranscrite sur le terrain face à la Croatie. « Son aisance face aux micros et les mots choisis lui ont aussi valu les compliments de certains membres du staff, mardi, lorsqu’il passait pour la première fois devant les médias en tant que joueur international A. » Alors qu’il ne sera pas concerné par l’Euro Espoirs cet été, Désiré Doué a toutes ses chances de revenir en équipe de France pour disputer le Final Four de Ligue des Nations en juin prochain. Une belle opportunité à saisir à un an de la Coupe du monde 2026.