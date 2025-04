Sélections – Marquinhos, Pacho… Les résultats des internationaux du PSG

Dans la nuit de mardi à mercredi, les derniers internationaux du PSG disputaient leur dernier match de sélection avant de rentrer à Paris.

Le PSG va retrouver l’intégralité de son effectif ce jeudi. À quelques jours du déplacement sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, Luis Enrique retrouvera tous ses joueurs demain pour préparer le nouveau marathon de matches des Rouge & Bleu. Dans la nuit de mardi à mercredi, les derniers internationaux du PSG étaient sur les terrains avec leur sélection.

À lire aussi : Sélections – Plus de peur que de mal pour Kang-In Lee

Argentine / Brésil (4-1)

Titulaire et capitaine avec le Brésil, Marquinhos n’a rien pu faire face à la débâcle de sa sélection ce mardi soir au Monumental de Buenos Aires. Dans une rencontre qui s’annonçait brûlante, les champions du Monde 2022 ont rapidement mis fin aux ardeurs des Brésiliens en menant 2-0 après un quart d’heure de jeu grâce à des réalisations de Julian Alvarez (1-0, 4e) et Enzo Fernandez (2-0, 12e). La réduction de l’écart de Matheus Cunha (2-1, 26e) n’a pas stoppé la surdomination de l’Albiceleste qui est rentrée aux vestiaires sur le score de 3-1 après un nouveau but inscrit par Alexis Mac Alister (37e). En seconde période, une réalisation de l’entrant Giuliano Simeone (4-1, 71e) a permis à l’Argentine de s’imposer largement. Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 avant même de disputer cette rencontre face au Brésil, l’équipe de Lionel Scaloni caracole en tête du classement avec 31 points, soit une avance de huit longueurs sur l’Equateur. De son côté, le Brésil tombe du podium (4e) mais n’est pas menacé. Pour rappel, dans la zone Amérique du Sud, les six premières places offrent une qualification directe pour la Coupe du monde 2026 tandis que le 7e devra passer par des barrages. En revanche, le sélectionneur Dorival Jr voit son avenir devenir de plus en plus incertain après cette claque reçue face au rival argentin.

Aligné en charnière centrale aux côtés de Murillo en première période puis Léo Ortiz au retour des vestiaires, Marquinhos (90 minutes) a souffert comme l’ensemble de ses coéquipiers. Le défenseur du PSG reçoit la note de 3.5 dans Globo Esporte « Le capitaine n’a pas été à la hauteur. Il a manqué des tacles et s’est montré mauvais au marquage. Sur le premier but, il s’est mis en chasse et n’a rien trouvé. Sur le quatrième, il a même semblé ralentir sa course, croyant qu’Arana arriverait le premier sur le ballon. » Appelé en renfort en fin de semaine dernière, Lucas Beraldo est resté sur le banc. Après la rencontre, Marquinhos a tenté d’expliquer cette lourde défaite de la Seleção brasileira : « Nous avons très mal commencé le match, bien en-dessous de ce que nous pouvions faire. Ils sont sur une belle série. Ils ont su être intelligents. Ce n’est pas seulement la faute du coach. C’est la faute des joueurs. Ce que nous avons fait ici ne doit pas se reproduire (…) Nous savons que les supporters sont tristes. Nous leur demandons de rester calmes en ce moment. Nous allons garder la tête haute et travailler dur. Eux aussi (les Argentins) étaient dans une situation difficile et ils s’en sont sortis. Avec la force de notre travail, nous sortirons de cette situation difficile. »

Le XI du Brésil : Bento – Wesley, Marquinhos (c), Murillo (Ortiz, 46e), Arana – André (Éderson, 84e), Joelinton (J.Gomes, 46e) – Raphinha, M.Cunha (Savinho, 69e), Rodrygo (Endrick, 46e) – Vinicius Jr

🇦🇷 – 🇧🇷 Revivez les moments forts du choc de la nuit à l’Estadio Monumental entre l’Argentine et le Brésil ! 🔥#lequipeFOOT pic.twitter.com/9wUrUv3ONC — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2025

Equateur / Chili (0-0)

De son côté, l’Equateur n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face au dernier du groupe, le Chili (0-0). Titulaire en charnière centrale, Willian Pacho (90 minutes) a une nouvelle fois affiché sa solidité défensive avec 7 duels gagnés sur 8 dont un 100% dans les duels aériens (5/5). Avec 64 ballons touchés dans cette rencontre, le défenseur parisien a tenté de jouer long sans réussir à se montrer précis (2/7) et a connu du déchet dans son jeu de passe (79% de passes réussies, soit 37/47) dans une rencontre où le Chili a eu la possession du ballon (60%) et les meilleures situations de jeu. Malgré ce résultat nul, l’Equateur garde sa deuxième place au classement, devant l’Uruguay et le Brésil.

Le XI de l’Equateur : Galindez – Ordóñez, Pacho, Hincapié – Franco, Caicedo (c), Vite, Estupiñán (F.Torres, 81e) – Plata, Valencia, Guagua (Corozo, 60e)

Le classement des qualifications Coupe du monde 2026 zone Amérique du Sud

Argentine – 31 pts (+18) Equateur – 23 pts (+8) Uruguay – 21 pts (+7) Brésil – 21 pts (+4) Paraguay -21 pts (+2) Colombie – 20 pts (+4) Vénézuéla – 15 pts (-4) Bolivie – 14 pts (-16) Pérou – 10 pts (-11) Chili – 10 pts (-12)

Maroc / Tanzanie (2-0)

Suspendu pour cette rencontre face à la Tanzanie, Achraf Hakimi a décidé d’accompagner ses coéquipiers. Et le Maroc n’a pas tremblé avec une victoire 2-0 grâce à des réalisations de Nayef Aguerd et Brahim Diaz. Les Lions de l’Atlas continuent leur sans-faute dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026 (5 victoires en 5 matches).

France U19 / Italie U19 (0-2)

L’Equipe de france U19 disputait une rencontre importante face à l’Italie ce mardi. Mais les Bleuets se sont inclinés sur le score de 2-0 et ne verront pas l’Euro U19 cet été en Roumanie. Ils terminent troisième de leur groupe derrière l’Espagne et l’Italie. Peu utilisé au PSG, Yoram Zague était titulaire comme latéral droit et a disputé l’intégralité du match. Il a notamment reçu un carton jaune.

Le XI de la France U19 : Niflore – Zague, Sanda, Gadou, Methalie – Bamba (Sylla, 70e), Amougou (Bouneb, 70e), Canvot – T.Gomis (Guirassy, 90e), M.K Meite (Diliwidi, 84e), Milliner (Detourbet, 46e)

Le classement

Espagne – 7 pts (+4) Italie – 5 pts (+2) France – 3 pts (-2) Lettonie – 1 pt (-4)

France U17 / Grèce U17 (5-1)

De son côté, la France U17 a infligé une lourde défaite à la Grèce (5-1). Un succès qui permet aux Bleuets de se qualifier pour les phases finales de l’Euro et du Mondial U17 2025. Les Parisiens Ibrahim Mbaye, Emmanuel Mbemba, David Boly et Lucas Batbedat ont disputé cette rencontre.