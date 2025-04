Kvaratskhelia : « Je suis très heureux au PSG »

Appelé avec la Géorgie pour disputer la Ligue des Nations, l’ailier du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, ne regrette absolument pas son choix d’avoir rejoint le club parisien cet hiver.

Recruté cet hiver contre une somme de 70M€, le PSG a frappé un grand coup en attirant Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. L’ailier de 24 ans n’a pas mis longtemps à s’adapter à sa nouvelle équipe et affiche notamment un état d’esprit irréprochable sur le terrain. Appelé avec la Géorgie pour disputer les barrages de la Ligue B-C face à l’Arménie (victoire 3-0 à l’aller), le numéro 7 parisien s’est présenté en conférence de presse à la veille du match retour (dimanche à 15h).

« Luis Enrique m’aide à progresser »

Et l’international géorgien a rappelé sa joie d’avoir rejoint l’équipe de Luis Enrique. « Je suis très heureux au PSG. J’apprends beaucoup avec un entraîneur comme Luis Enrique. Il m’aide à progresser. Je suis très heureux au Paris Saint-Germain et, bien sûr, avec l’équipe nationale géorgienne. Là où on vous traite avec respect, on a forcément envie de donner le meilleur. L’Italie m’a accueilli avec chaleur et j’y ai vécu trois très belles années, maintenant ma carrière est à Paris », a déclaré le numéro 7 parisien avant d’être questionné sur le futur du football géorgien. « L’équipe nationale géorgienne n’est peut-être pas l’Argentine pour le moment, mais tout est possible. Le football géorgien, je pense qu’il se porte bien. Je regarde les jeunes et chacun veut devenir footballeur, jouer au football, et bien sûr, tout cela nous aidera beaucoup. De nombreux jeunes talents émergeront. Si l’on considère l’équipe nationale, nos joueurs évoluent dans les ligues majeures et sont leaders de leurs équipes, bien sûr, tout cela nous aide beaucoup. »