LIVE – Twitch / PSG avec un débat et une large page mercato

Mauricio Pochettino, Achraf Hakimi, Theo Hernandez, Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Eduardo Camavinga… Le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes que le PSG est déjà au coeur de nombreuses rumeurs de transfert.

Nous pouvons vous l’affirmer, le Paris Saint-Germain sera très actif lors de ce mercato !

Canal Supporters vous donne rendez-vous ce lundi matin pour votre habituel LIVE TWITCH à partir de 11 heures avec un premier débat : “Emery – Tuchel, regrets ou amnésie ?” Nous ferons aussi une large page mercato et un retour sur tous les bruits de couloir avec nos informations. Nous en profiterons pour effectuer un focus sur les chantiers au sein de l’effectif du club de la capitale. Un beau programme en ce début de semaine et on vous attend nombreux ! Pour rappel, Canal Supporters directement sur Twitch, c’est ici :

https://www.twitch.tv/canalsupporters (alors abonnez-vous !)