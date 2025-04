Revue de Presse PSG : titre de champion, DAZN-LFP…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 4 avril 2025. Pas de grande fête prévue ce samedi en cas de titre de champion face à Angers, DAZN-LFP la peur de l’écran noir…

Dans son édition du jour, Le Parisien se projette sur le match de ce week-end entre le PSG et l’Angers SCO, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. En cas de victoire ou match nul, le club de la capitale sera officiellement champion de France pour la 13e fois de son histoire. Ce qui permettra par la même occasion aux Parisiens de conserver leur invincibilité en championnat. Mais, les Rouge & Bleu ne devraient pas célébrer cet évènement ce samedi soir au Parc des Princes devant leurs supporters, en tout cas pas en grande pompe. « Difficile, bien sûr, de les imaginer ne pas partager leur joie avec les tribunes du Parc des Princes, elles qui seront au complet (…) Il pourrait en effet y avoir une petite célébration, à minima. » La saison dernière, le PSG avait été champion de France à la veille de son match face au Havre, suite à la défaite de son dauphin l’AS Monaco. « Si ce scénario par procuration est évité, ce que tout le monde souhaite au club, un tout d’honneur, dans l’euphorie de l’instant, n’est évidemment pas à exclure. » Cette saison, les célébrations n’interviendront pas avant la dernière journée de Ligue 1 avec la réception d’Auxerre le 18 mai prochain, précise le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe fait le point sur la situation du diffuseur DAZN en France. Mercredi, le médiateur désigné par le tribunal de commerce de Paris s’est rendu dans les bureaux de la LFP pour transmettre son ressenti sur les négociations en cours avec DAZN. « Il n’a pas été rassurant, expliquant en substance aux dirigeants du football français la complexité de la situation et le fait que la Ligue n’avait pas de levier de négociation pour défendre ses intérêts (le diffuseur réclame en justice un total de 573 millions d’euros à la LFP ‘pour manquement observé’ et ‘tromperie sur la marchandise’). » La médiation, qui était censée prendre fin le 31 mars dernier, se poursuit jusqu’à jeudi prochain. Depuis le démarrage de cette médiation, DAZN réclame une baisse significative du montant de son contrat, ce que la LFP refuse en raison de la situation financière des clubs. « Mais si elle reste ferme au point d’aller au clash avec son principal partenaire audiovisuel, avec une rupture dès la fin de saison, elle devra d’abord actionner les garanties financières de la holding de DAZN, Access Industries, la société du milliardaire Len Blavatnik. Mais même si elles sont a priori solides, il faudra des mois, au mieux, pour récupérer les sommes manquantes. Et aussi actionner un plan B qui n’existe pas vraiment pour éviter l’écran noir. »

Ce plan B ne sera pas Canal Plus. Concernant beIN SPORTS, il propose déjà 100M€ par an pour diffuser une rencontre par week-end et n’a pas la moindre intention d’aller au-delà. Amazon Prime ne reviendra pas en jeu. La seule solution restante ramène à la plateforme de la LFP (associée au catalogue de films, séries, documentaires et sport de la plateforme Max). Warner Bros Discovery semble toujours ouvert à une collaboration, non engageante pour elle puisque c’est LFP Media qui gérerait la commercialisation de l’offre et Warner Bros Discovery n’aurait qu’à récupérer un pourcentage sur chaque abonnement, précise le quotidien sportif. Mais d’après des documents consultés par L’Equipe, ce dossier semblait très ambitieux l’été dernier. Cette chaîne créée par la Ligue espérait attirer 1,8 millions d’abonnés après la première saison pour atteindre 3 à 3,5 millions de clients en 2029. « De quoi, selon LFP Media, générer 553 M€ de revenus dès la première saison, auxquels il fallait retirer 55 M€ de frais de lancement et de fonctionnement annuel. » En rajoutant les droits internationaux (126M€) et les droits à la Ligue 2 versés par beIN SPORTS (40M€), cela aurait rapporté un total de 664,4 M€ de revenus pour la première année, contre 551M€ avec l’option DAZN. « Difficile de croire vraiment à ce business plan très optimiste. Et pas davantage à de tels montants si ce projet devait être relancé à la hâte dès la saison prochaine », conclut L’E.