Revue de Presse PSG : Toulouse, Mbappé, Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 20 août 2023. Le nouveau match nul face au TFC (1-1), Mbappé retour gagnant, une première offre pour Randal Kolo Muani…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match nul du PSG sur la pelouse de Toulouse (1-1), le deuxième d’affilée après celui face à Lorient (0-0). Et après 50 minutes de possession stérile, les entrées en jeu de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont réveillé les Rouge & Bleu. Avec deux points en deux matches, le club parisien n’avait pas fait aussi pire début de saison depuis 2020-2021 (deux défaites). Même si on est qu’à la deuxième journée de Ligue 1, Luis Enrique « s’attendait sans doute à une mise en route laborieuse, au sein d’un effectif bouleversé, mais voir le club de la capitale planté en milieu de classement ne va pas arranger ses affaires à court terme et vite le fragiliser. » L’entrée en jeu des deux Français à la 51e minute de jeu a bouleversé la physionomie du match du PSG, après avoir passé 50 minutes « à réciter un jeu sans grande aspérité mais où il ne fut jamais mis en danger. »

Si les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois été efficaces dans le replacement défensif à la perte du ballon, il ne se passait presque rien au niveau offensif où Gonçalo Ramos peinait à déséquilibrer la ligne défensive adverse. « À la pause, Paris bouclait une 3e période de suite sans le moindre but et, plus inquiétant, avec un nombre famélique d’occasions nettes. » Mais les entrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont tout de suite apporté de la percussion, de la vitesse et de la folie. Le numéro 7 a provoqué et transformé un penalty (1-0, 63e). Les Rouge & Bleu se sont ensuite procurés quelques occasions « jusqu’à une erreur bête de Hakimi, jusque-là excellent, qui offrait un penalty et l’égalisation à Aboukhlal (1-1, 87e). » Une fin de seconde période qui a déplu au coach espagnol : « J’attribue ce match nul à un manque de contrôle en seconde période. Le match est devenu un peu fou et on a eu la malchance de commettre un penalty. Vous voulez un peu moins de possession, moi j’en veux un peu plus. Vous voulez moins de contrôle, moi j’en veux un peu plus. »

Le quotidien sportif revient plus en détails sur le retour à la compétition de Kylian Mbappé. Malgré son but sur penalty, le numéro 7 parisien n’a pas pu empêcher le match nul de sa formation. Mis à l’écart pendant la pré-saison en raison d’un bras de fer avec sa direction, l’international français a réintégré le groupe principal il y a une semaine et s’est montré décisif seulement dix minutes après son entrée en jeu. « En trente minutes, Mbappé, à lui seul, avait déjà atteint près de 40 % du total de frappes de son équipe. Les appels en profondeur et la capacité d’élimination du capitaine de l’équipe de France ont alors permis à Paris de devenir une équipe véritablement menaçante », rapporte L’E. Il disputait son premier match officiel depuis deux mois. En l’espace de quelques minutes, l’attaquant de 24 ans a montré qu’il était difficile de composer sans lui, même s’il lui manque encore un peu de rythme pour retrouver l’intégralité de son potentiel.

Il est aussi question de mercato avec le dossier Randal Kolo Muani. Le PSG est parvenu à convaincre le joueur de 24 ans et les contours d’un contrat de cinq ans ont été trouvés depuis plusieurs jours. Si les échanges étaient nombreux avec son club de l’Eintracht Francfort, aucune offre n’avait encore été transmise jusqu’à hier. Après avoir longtemps pensé à intégrer Hugo Ekitike dans le deal, le buteur n’a en l’état pas ouvert la porte, le club parisien est passé à l’action samedi en formulant une offre de 70M€ à leurs homologues allemands. « Une première offre insuffisante mais qui n’a pas refroidi le PSG », rapporte L’E. Dans ce dossier, le club parisien n’a pas abandonné l’idée d’inclure Hugo Ekitike et veut se donner les moyens de conclure rapidement ce dossier. « Les dirigeants savent que Luis Enrique attend encore une solution pour étoffer son animation offensive. La polyvalence de ‘RKM’, capable d’évoluer sur les trois postes de l’attaque, lui offrirait une palette plus importante. »

🚨 BREAKING : Paris va faire une première offre de 70M€ (avec bonus) à Francfort pour Randal Kolo Muani 🔥🇫🇷



Elle ne comprendra pas Hugo Ekitike qui a refusé, pour le moment, cette possibilité ❌



[L’Équipe]

🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/qU6CPjT02z — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 19, 2023

À voir aussi : Malgré Mbappé, le PSG est accroché sur la pelouse du TFC

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette rencontre face au TFC (1-1). Pendant 50 minutes, l’équipe de Luis Enrique a ronronné mais l’entrée de Kylian Mbappé a changé le jeu de sa formation. « La symbolique reste forte : pas de salut sans Mbappé, même en Ligue 1, pas d’orgasme possible dans un jeu à la longue préparation mais sans réelle passion offensive. » C’est après 142 minutes dans ce début de saison de L1 que le PSG est parvenu à marquer son premier but, grâce à un penalty provoqué et transformé par son numéro 7. Avant cela, la formation parisienne a buté sur la défense regroupée du TFC. Les entrées en jeu de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont poussé Luis Enrique à modifier son système de jeu passant à une défense à trois avec Achraf Hakimi en piston gauche, dans le couloir de Mbappé. « Pour l’instant, le bondissant Luis Enrique dans sa zone technique essaie beaucoup de choses, passe les joueurs en revue et désarçonne parce que le cap indiqué ne semble pas si clair que cela. Mais c’est le propre d’un grand entraîneur de chercher, de tenter avant de trouver – c’est à souhaiter pour lui. » Vitinha, assez neutre lors des deux rencontres face à Lorient et Toulouse, est resté pendant 78 minutes sur la pelouse du Stadium. « Il n’est jamais complètement mauvais mais il n’est jamais carrément bon, non plus. Peut-être est-ce un joueur d’équilibre, une marotte des coachs à réputation offensive », se demande LP.

Enfin, le quotidien francilien fait aussi un focus sur le retour de Kylian Mbappé face à Toulouse (1-1). Remplaçant au coup d’envoi, le champion du Monde 2018 a fait une entrée décisive à la 51e minute de jeu, conjuguée à l’explosivité apportée par Ousmane Dembélé dans son couloir droit. « Dans la foulée, les attaques parisiennes se sont multipliées et, une fois de plus, Kylian Mbappé est celui qui a débloqué la situation. » Après une nouvelle incursion dans la surface toulousaine, le numéro 7 des Rouge & Bleu a obtenu un penalty, après consultation de la VAR. Sans contestation, l’international français s’est chargé de transformer ce penalty et n’a pas tremblé pour tromper le portier du TFC. « Et comme pour leur signifier qu’il ne les quitterait pas, Kylian Mbappé est directement allé célébrer le premier but de saison avec les supporters parisiens qui avaient fait le déplacement jusqu’à la ville rose. Vendredi, Luis Enrique l’avait qualifié de ‘parfait à l’entraînement’. En match, ce n’est pas encore ça mais c’est déjà beaucoup plus que tous ses partenaires de l’attaque », conclut LP.