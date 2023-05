Revue de Presse PSG : Verratti, Mbappé, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 23 mai 2023. La priorité de Marco Verratti serait de rester au PSG, malgré des sollicitations. Kylian Mbappé qui se rapproche d’un record de Just Fontaine. Des discussions entamées entre le PSG et Manchester United pour Neymar…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Marco Verratti. Après onze ans sous le maillot du PSG, des envies d’ailleurs étaient évoquées concernant l’international italien. Après une saison ratée, il n’aurait pas aimé d’être pris pour cible par les supporters. Ses dirigeants pourraient lui ouvrir la porte mais à leur conditions. Le quotidien francilien explique qu’à l’issue de la rencontre contre Auxerre, l’Italien est passé par la zone mixte sans s’arrêter. Un journaliste a tout de même tenter de l’interpeller avec la question suivante : « Marco, c’est bon pour le titre ? » Le Parisien indique que contrairement à d’habitude, il n’était pas d’humeur à répondre. « Lui qui, d’ordinaire dribble les micros avec un sourire ou le classique « c’est déjà moi qui ai parlé la dernière fois », est cette fois plus tranchant. « Vous écrivez beaucoup de conneries, continuez à écrire », lâche-t-il en quittant les lieux. »

« Une saute d’humeur inhabituelle chez l’Italien qui dit sans doute beaucoup du ras-le-bol que cette saison pas comme les autres a provoqué chez certains cadres de l’effectif. » S’il ne s’offusque pas des critiques quand cela parle de ses performances sur le terrain, le numéro 6 du PSG aurait de plus en plus de mal du « traitement réservé à sa vie privée, les doutes émis sur son hygiène de vie et regretterait d’être, au même titre que Thiago Silva avant lui, parfois érigé en symbole des échecs successifs du PSG sous prétexte qu’il défend les couleurs du club depuis désormais dix saisons. » Pour la première fois depuis son arrivée au PSG en 2012, il n’est plus intransférable indique Le Parisien. Le Real Madrid, avec la possibilité de retrouver Carlo Ancelotti, ou l’Inter et la Juventus, clubs de son pays d’origine sont des pistes possibles. Selon les informations du quotidien régional, Manchester City aurait également pris quelques renseignements auprès de la direction du PSG. Mais « s’il ne fait aucun doute qu’il traverse la pire saison de son histoire avec Paris« , Verratti n’aurait pas « des envies de départ exacerbées. » Nerveusement fatigué après cette saison compliquée, il verrait encore son avenir « dans la capitale et ferait de Paris sa priorité pour la saison prochaine.«

Double buteur contre Auxerre dimanche soir (1-2), Kylian Mbappé a inscrit 51 buts toutes compétitions confondues avec le PSG et l’équipe de France lors de la saison 2022-2023. Le Parisien indique qu’il pourrait devenir le meilleur buteur français sur une saison et détrôner Just Fontaine qui avait marqué 53 buts lors de l’exercice 1957-1958. Actuellement, il est à égalité avec Philippe Gondet, qui avait marqué 51 buts en 1965-1966 mais il devance Karim Benzema, qui avait inscrit 50 buts la saison dernière lorsqu’il a remporté le Ballon d’Or. Pour s’offrir le record, il lui reste quatre matches. Deux avec le PSG, Strasbourg et Clermont et deux avec la France, Gibraltar et la Grèce. Dimanche, à l’issue du succès parisien, Thierry Henry avait évoqué cette soif de buts du numéro 7 du PSG. « Lacazette le chauffe… Faut pas le chauffer, il répond. C’est juste ça. Et plus tu l’énerves et plus il grandit. Mais c’est un joueur à part quand même. C’est un joueur ex-tra-or-di-naire. Le jour où il partira, hé bien, il partira. Pour l’instant, quand il met ce maillot, il fait ce qu’il a à faire.«

De son côté, L’Equipe fait sa Une sur l’avenir de Neymar. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec le PSG, le Brésilien aurait ouvert la porte à un départ alors qu’il y a encore quelques mois il comptait aller au bout de son contrat. Comme la saison dernière, ses dirigeants ne seraient pas contre un départ, à certaines conditions, de leur numéro 10. « Dans sa communication officielle, Paris n’est pas vendeur, mais dans les faits, une fois n’est pas coutume, les différentes composantes en interne sont sur la même ligne sur ce dossier-là« , indique le quotidien sportif. « Pour les uns, il s’agirait d’entériner l’évolution du projet vers moins de clinquant et plus de discipline, pour d’autres de bâtir une équipe plus équilibrée autour d’une seule étoile, à savoir Kylian Mbappé. »

L’international brésilien ne souhaiterait pas partir à tout prix, indique le quotidien sportif, mais a « bien senti le vent tourner et n’exclut plus d’aller tenter une nouvelle aventure ailleurs. » Comme certains autres joueurs du vestiaire, l’ancien barcelonais n’aurait toujours pas compris comment un club de cette dimension a pu accorder autant d’influence à un seul joueur. Pour un éventuel départ, des prises de contacts et des discussions ont même déjà débuté, assure l’Equipe. « Les plus poussées à ce jour concernent Manchester United. » Les échanges sont nourris entre les différents acteurs du dossier. Coéquipier de Neymar en Seleçao, Casemiro – qui a rejoint les Red Devils l’été dernier – tenterait de le convaincre de le rejoindre en Angleterre. Mais pour l’instant, rien n’est encore fait, loin de là, indique le quotidien sportif. Le PSG aimerait récupérer une partie de sa mise car il estime que le joueur reste une des stars planétaires majeures du foot actuel, à l’attractivité indéfectible. Même si Manchester United a les capacités pour supporter le salaire du Brésilien, « il imagine difficilement devoir payer, en plus, une indemnité de plusieurs dizaines de millions d’euros. »

Il y a des solutions pour pouvoir trouver un terrain d’entente sur une possible transaction entre le PSG et Manchester United. Par exemple, un prêt gratuit où United prendrait en charge l’intégralité du salaire de l’attaquant. « Ce n’est pas la formule privilégiée par la direction parisienne. Cette dernière préfère un transfert mais, faute de mieux, elle pourrait se résoudre à accepter un prêt avec ou même sans option d’achat, en dernier recours« , explique L’Equipe. Avec cette solution et le départ acté de Lionel Messi, le PSG de très substantielles économies qui leur permettraient d’avoir plus de latitude pour le prochain mercato. Le quotidien sportif indique qu’une réunion doit avoir lieu dans les prochains jours entre l’entourage de Neymar et Luis Campos. « Dans l’équation, il faudra voir aussi dans quelle mesure le processus de vente des Red Devils peut peser. » L’Equipe qui indique que Manchester n’est pas le seul club intéressé par Neymar, puisque Chelsea étudie toujours ce dossier. « Les liens entre les différentes parties pourraient favoriser un deal » même si la non qualification des Blues en Ligue des Champions a mis un frein à cette possibilité. Newcastle demeure aussi un candidat conclut le quotidien sportif.

L’Equipe qui évoque aussi les blessures récurrentes de Neymar à la cheville droite. Après une énième blessure à cette cheville en février dernier lors du spectaculaire PSG / Lille (4-3), il avait accepté de se faire opérer. Cela signifiait une nouvelle fin de saison précoce mais un choix « censé pour lui permettre de jouer encore plusieurs années au top niveau« , estime le quotidien sportif. Alors qu’il avait expliqué que la Coupe du monde 2022 pouvait être sa dernière, et que l’hypothèse d’une retraite internationale avait même circulé, « il n’en est aujourd’hui pas question dans son esprit. » L’attaquant veut devenir seul meilleur buteur de la Seleçao et se projeter jusqu’à la Coupe du monde 2026. « Cette réflexion, parmi d’autres, l’a convaincu de se faire opérer début mars de la cheville droite. » Il estime qu’il a encore avoir plusieurs années au haut niveau à donner que ce soit en sélection brésilienne ou en club, « au PSG ou ailleurs. »

L’Equipe indique que pour l’heure, il est toujours en phase de rééducation. La cicatrisation n’a pas connu de complications et tout se passe selon le timing prévu. « Le club tablait sur une convalescence de quatre mois et il est dans les temps : sa reprise de l’entraînement est toujours prévue mi-juillet, avec le reste du groupe, même si son retour à la compétition devrait se faire avec beaucoup de précaution. » Neymar n’a pas encore repris la course mais il a droit à deux séances de renforcement par jour, « une au Camp des Loges et l’autre dans la salle de gym installée à son domicile. » Le PSG suit de près l’évolution de sa cheville et garde un lien constant avec lui. Son aller-retour à Barcelone il y a huit jours n’avait pas été trop apprécié par la direction parisienne assure le quotidien sportif. « Avec la fin de la saison, il va bientôt à nouveau s’envoler pour son pays natal pour les vacances, mais il devrait être accompagné par un voire deux des kinés qui le suivent au quotidien« , conclut l’Equipe.