Revue de presse PSG : Week-end sans match, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 avril 2025. Les bienfaits d’un week-end sans match, la prolongation de Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le fait que le PSG ne joue pas ce week-end et le bienfait du report du match contre Nantes pour permettre aux joueurs de recharger les batteries avant le quart de finale retour de la Ligue des champions contre Aston Villa mardi soir (21 heures, Canal Plus). Pour Philippe Montanier, c’est une bonne chose. « Je pense qu’arrivé à ce moment-là de la saison, c’est plutôt un avantage de ne pas jouer. Cela permet de souffler, pas forcément physiquement, mais surtout mentalement. Cette pause va amener une certaine fraîcheur mentale et c’est positif », souligne l’ancien coach de Toulouse. À l’exception de Presnel Kimpembe, qui a joué avec l’équipe espoirs du PSG, les joueurs parisiens étaient tous au repos hier. Ils reprennent le chemin de l’entraînement ce samedi. Le quotidien francilien rappelle que la saison dernière, la LFP s’était mise au diapason pour faciliter le parcours européen des clubs français. À la même époque, elle avait fait le choix de décaler les matches du PSG, mais également ceux de Marseille et de Lille. Une spécialité franco-française parce qu’aucun des autres quarts de finaliste de Champions League n’a vu son match reporté, souligne Le Parisien.

De son côté, L’Equipe évoque Bradley Barcola et les négociations pour prolonger son contrat, lui qui est encore lié au PSG jusqu’en juin 2028. L’ancien lyonnais discute depuis de nombreux mois avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. « L’arrivée de Luis Campos a modifié les habitudes du PSG en matière d’extension de bail. Le dirigeant portugais fait passer le message aux entourages qu’une offre écrite de prolongation ne peut parvenir, a minima, qu’à l’issue de la deuxième saison au club. Comme ce fut le cas récemment avec les prolongations de Vitinha ou Nuno Mendes. En clair, il faut patienter. Cette offre et les négociations concrètes avec les représentants de Bradley Barcola arriveront donc à l’issue de la Coupe du monde des clubs (14 juin – 13 juillet) », avance le quotidien sportif. « Malgré son influence et la place accordée par Luis Enrique, le Français ne s’est pas toujours montré satisfait au cours de l’année. Au cœur de l’automne, le jeu pratiqué par son entraîneur et les consignes données avaient pu lui donner le sentiment d’être bridé, comme certains de ses coéquipiers. L’attaquant avait verbalisé ces inquiétudes auprès de ses proches. Toujours auprès des siens, Bradley Barcola a pu évoquer également la signature de Khvicha Kvaratskhelia, une star recrutée à son poste. Là encore, le Français a ressenti une forme d’incompréhension, sans que cela ne se traduise pour autant par un quelconque malaise au Campus, dans la vie de groupe », explique le quotidien sportif. À 22 ans, avec la place que le PSGa su faire dans son effectif pour lui permettre de s’exprimer, Bradley Barcolapeut-il ne pas accepter de prolonger ? On n’en est pas encore à cet extrême, mais la position du Français est claire : il n’a pas souhaité se positionner avant la fin de la saison. Le Parisien aimerait d’abord pouvoir terminer ce cycle 2024-2025 et disputer les grandes échéances du club avant. Paris devra aussi se montrer convaincant au-delà de l’aspect financier. Cet été, le PSG a prévu de se renforcer offensivement. Au moins un élément est souhaité. « Après avoir tenté de recruter Mohamed Salah, qui a prolongé à Liverpool ce vendredi, Paris s’est positionné pour faire venir Maghnes Akliouche. Monaco table aussi sur un départ de son grand espoir cet été. Dans ce dossier, la concurrence est importante (Manchester City notamment) mais le joueur n’est pas insensible au PSG. Attendre la fin de la saison pour reprendre les discussions autour de son contrat permettra aussi à Barcola d’avoir une vision plus claire de la concurrence dans son secteur de jeu la saison prochaine », conclut L’Equipe.