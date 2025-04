Féminines – Le PSG surclasse Reims en Arkema Première Ligue

Hier soir, les Féminines du PSG recevaient Reims dans le cadre de la 20e journée d’Arkema Première Ligue. Et elles n’ont fait qu’une bouchée des Rémoises (6-0).

Assurées d’être qualifiées pour les play-offs de l’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG doivent encore jouer trois matches de championnat pour s’assurer leur deuxième place lors de la saison régulière. Le premier de leurs trois matches se jouait hier avec la réception – au Campus de Poissy – du Stade de Reims. Contre l’avant-dernier du championnat, les Féminines du PSG vont prendre le contrôle du ballon et très rapidement réussir à trouver la faille grâce à une tête sur corner de Merveille Kanjinga (1-0, 3e). Les Parisiennes vont rapidement se mettre à l’abri grâce à des buts de Romée Leuchter, sur une passe de la première buteuse de la rencontre (2-0, 7e) puis d’un nouveau but de la tête de leur capitaine Paulina Dudek (3-0, 22e). Après une domination totale, les joueuses de Fabrice Abriel rentrent aux vestiaires avec ce large avantage.

Romée Leuchter décisive quatre fois

Dès le début de la seconde période, les Féminines du PSG vont enfoncer le clou avec une réalisation de Joe Echegini d’une superbe frappe après un enchaînement de dribbles (4-0, 52e). Seulement cinq minutes plus tard, Marie-Antoinette Katoto s’invitait à la fête après avoir remporté son face-à-face avec la gardienne rémoise pour son douzième but de la saison en championnat (5-0, 57e). Romée Leuchter clôturera le festival en s’offrant un doublé en fin de match (6-0, 87e) en plus de ses deux passes décisives dans la rencontre. Avec ce très large succès (6-0), les Parisiennes consolident leur place de dauphine de l’Olympique Lyonnais. Elles retrouveront les terrains le 23 avril avec le déplacement au Havre pour le compte de la 21e journée de l’Arkema Première Ligue.