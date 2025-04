L1 : Aménagement de calendrier pour le PSG, une polémique insensée

Le PSG a vu son calendrier en Ligue 1 être aménagé afin d’aborder au mieux son quart de finale de Ligue des Champions face à Aston Villa. Un épisode qui pu en faire, étrangement, grincer des dents certains.

Le Paris Saint-Germain, engagé dans une semaine des quarts de finale de Ligue des Champions, ne prendra pas part à la 29e journée de Ligue 1 ce week-end. La rencontre face au FC Nantes se jouera le mardi 22 avril prochain. En effet, la LFP a aménagé le calendrier du récent champion de France pour la 13e fois de son histoire afin d’aborder au mieux la double confrontation face à Aston Villa. Pour l’autre club engagé en coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais, aucun aménagement n’a été réalisé sur son calendrier national. De quoi interroger l’éditorialiste Daniel Riolo, au micro de l’After Foot ce jeudi soir : « Je vous rappelle, je vous donne une information, Lyon va jouer dimanche soir, alors que Paris ne jouera pas ce week-end. Oui Lyon a demandé à ne pas jouer, tout leur ait refusé. Je ne comprend pas que ça ne fasse pas un scandale, je ne comprend pas que personne ne s’offusque de ça, qu’il n’y ait que moi et ma fixette, que moi qui passe pour le gars obstiné…« , relancé par le consultant Kevin Diaz en plateau sur le fait de ne pas savoir objectivement si l’OL a demandé un report, Daniel Riolo poursuit : « Mais bien sûr que si ! A chaque fois on leur refuse tout […] Il n’y a rien de logique c’est ça le problème. Personne ne s’offusque et il n’y a que moi qui passe pour un débile et on va encore dire ‘il fait sa fixette, il est anti-PSG’, c’est désespérant« .

Cependant, petit couac pour Daniel Riolo et ses affirmations en direct sur l’After Foot. En effet, selon nos confrères (et ses collègues) d’RMC Sport, « Lyon n’a pas demandé le report« . Une information confirmée par le site spécialisé du club Rhodanien Olympique et Lyonnais, qui précise que, par ailleurs, l’OL a obtenu le changement d’horaire de sa 29e journée de Ligue 1. Initialement prévu à 15h ce dimanche, OL – Auxerre se jouera finalement en clôture de cette J29 à 20h45. Par ailleurs, l’aménagement de calendrier pour les clubs européens qui en font la demande a toujours été fait en Ligue 1, pas plus tard que la saison passée. En effet, en 2023 – 2024 (le week-end du 12 au 14 avril 2024) l’OM, le LOSC et le PSG en avait bénéficié au moment d’affronter respectivement Benfica, Aston Villa et le FC Barcelone en quart de finale d’Europa League, Conférence League, et Ligue des Champions.