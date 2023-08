Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 28 août 2023. Le PSG veut absolument prolonger Warren Zaïre-Emery, le Titi raconté par ses formateurs et ses proches, la connexion PSG-Francfort en cette fin de mercato avec les dossiers Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike et Timothée Pembélé…

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur la progression de Warren Zaïre-Emery et est parti questionné ses proches et formateurs sur la singularité de ce jeune espoir. Son père, Franck Emery, ex-joueur du Red Star et entraîneur à Aubervilliers, évoque notamment la précocité de son fils depuis son plus jeune âge : « Quand il avait 6 ans, et que je le voyais jouer, j’avais l’impression qu’il avait commencé depuis 4 ans (rires). Peut-être que c’est dû aux causeries ou aux séances qu’il regardait enfant. Je me souviens, pour les exercices, avec mes U 19, je le prenais lui pour montrer les exercices (rires), il devait avoir 10 ans. » Une précocité qui s’est ensuite confirmée lors de sa préformation. Son sélectionneur en équipe de France jeunes, José Alcocer, a notamment été ébahi par le côté professionnel du natif de Montreuil : « Ce qui est frappant, chez lui, c’est cette autonomie. Dans sa façon d’être pro, il a tout compris, il est très mature. On a été amenés à leur faire faire des débriefings vidéos en leur demandant un retour sur sa performance. Il l’a fait, c’était tellement détaillé, tellement juste qu’on avait l’impression que c’était un pro de 25 ans qui avait écrit ! »

De nature réservé, Warren Zaïre-Emery a su rester humble au fil des années, se rappelle son père : « lI s’est ouvert au fur et à mesure mais il a toujours eu ce caractère discret, travailleur. Et ça lui sert beaucoup aujourd’hui car il reste humble, serein. Et ça, ca m’impressionne. » Mais pas de quoi remettre en question son côté compétiteur, comme le souligne son coach chez les U17 du PSG, Stéphane Moreau. « Une fois en Youth League, il est remplaçant, il entre et fait basculer le match à lui seul. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de ses qualités, il a un mental de haut niveau et ne se frustre pas. » Et à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery semble avoir un profil physique affirmé qui lui permet de tenir le choc en Ligue 1. « Il a eu une maturité physique rapidement. Mais ce ne l’a pas empêché de beaucoup s’investir là-dessus. Il a toujours cherché à se développer. Il a des appuis très solides au sol. Il est véloce mais peut encore gagner en explosivité. Même chose sur son volume », constate Stéphane Moreau. De plus, sa science du jeu lui permet de rapidement s’intégrer au haut niveau. « C’est un garçon ultra complet. Il est fiable dans son jeu court/jeu long. Il est capable de percuter, de marquer. Quand vous êtes entraîneur, il sait faire tellement de choses que vous le mettez d’abord lui avant de mettre les 10 autres », analyse José Alcocer.

Le quotidien sportif évoque aussi le dossier Randal Kolo Muani, priorité du PSG en cette fin de mercato pour renforcer son secteur offensif. Et ce transfert rentre dans une phase décisive en ce début de semaine. Déjà d’accord avec le PSG pour la signature d’un contrat de cinq ans, l’ancien Nantais est toujours dans l’attente d’un accord entre les deux clubs. La deuxième offre formulée par les Rouge & Bleu, à hauteur de 70M€ bonus compris, a été repoussée par la direction allemande. Mais, le club parisien va revenir à la charge. « Le PSG prépare une nouvelle offre qui sera financièrement semblable mais en y incluant Hugo Ekitike (21 ans, 2027). L’attaquant détient les clés de la finalisation de ce transfert », rapporte L’E. Pourtant, Randal Kolo Muani ne fait pas l’unanimité en interne. Luis Campos n’a jamais vraiment poussé pour son recrutement et laisse fuiter que le PSG est bloqué par le fair-play financier. Un argument qui a du mal à convaincre ses homologues de Francfort, conscients de la force de frappe du PSG suite aux départs de Lionel Messi et Neymar Jr.

Le directeur sportif allemand, Marcus Krösche, attend une augmentation significative de l’offre parisienne et l’Eintracht Francfort demande toujours officiellement une offre de 100M€ pour son attaquant de 24 ans. Un montant jamais envisagé par le PSG, surtout pour un profil qui ne fait pas l’unanimité en interne. « Ces derniers jours, plusieurs formules ont été imaginées avec l’intégration de plusieurs joueurs parisiens. En premier lieu, Hugo Ekitike. » Conscient que son avenir s’écrit loin de Paris, l’ancien Rémois ne partira pas à tout prix mais a ouvert pour la première fois la porte à un départ en Allemagne. « Également sollicité par West Ham et un autre club de Premier League, il va devoir trancher. Ces dernières heures, l’offre contractuelle allemande était encore loin de ses souhaits », précise L’E. Des nouveaux échanges auront lieu dans les prochaines heures. Reste à savoir si le PSG se donnera les moyens pour recruter « RKM », même si dans le camp du joueur la confiance reste de mise.

De son côté, Le Parisien met en lumière le très bon début de saison de Warren Zaïre-Emery. À seulement 17 ans, le milieu de terrain s’impose comme l’un des hommes forts du collectif de Luis Enrique avec trois titularisations en autant de matches officiels. Preuve de ses bonnes performances, le Titi a reçu une ovation du Parc des Princes au moment de sa sortie face au RC Lens. « Son remplacement par Carlos Soler à 3-0 restera un instant clé de la saison, de sa carrière et peut-être de l’histoire du PSG. » Le natif de Montreuil a également conquis son coach, qui n’a pas hésité à lui rendre hommage en marge de la victoire face aux Sang & Or : « Clairement, je l’adore. C’est un joueur incroyable alors qu’il n’a que 17 ans. Il a vraiment tout pour devenir l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. Il est très technique et très travailleur. C’est une chance pour un entraîneur comme moi d’arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut à disposition. À nous de l’accompagner désormais sur sa route pour qu’il reste très longtemps au PSG. » Installé à son vrai poste de relayeur droit, Warren Zaïre-Emery s’est montré précieux dans ses interceptions et sa débauche d’énergie.

Le technicien espagnol a vraiment noué une complicité avec son jeune joueur et « entretient un lien de confiance qui s’articule autour de plaisanteries communes ou de conseils tactiques », rapporte LP. Tout en respectant les consignes, Luis Enrique lui octroie beaucoup de libertés de mouvement sur le terrain. À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery frappe déjà aux portes des équipes de France. Depuis les moins de 16 ans, le Titi fréquente toutes les sélections qu’il peut déjà rejoindre. Didier Deschamps « doit aussi garder un œil sur lui, à dix mois de l’Euro 2024. » Mais avant cela, la liste de Thierry Henry, nouveau sélectionneur des Espoirs, doit être dévoilée ce mercredi et « le Parisien pourrait en devenir un symbole du changement. » Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec son club formateur, la direction du PSG a une obsession une fois le mercato estival terminé : prolonger son milieu de terrain. « Des discussions informelles ont déjà débuté entre son agent, Jorge Mendes, et Luis Campos. Le jeune homme se donne le temps de la réflexion comme si rien ne pouvait encore l’impressionner », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque la connexion entre le PSG et l’Eintracht Francfort en cette fin de mercato. Si Randal Kolo Muani accapare tout l’espace médiatique ces derniers jours, ce transfert est intimement lié aux dossiers Hugo Ekitike et Timothée Pembélé, deux joueurs dans le viseurs du club allemand. Après deux offres refusées (60M€ et 70M€) par Francfort pour Kolo Muani, « les négociations se poursuivent et progressent petit à petit » entre les deux formations. De son côté, l’international français a déjà trouvé un accord avec les Rouge & Bleu depuis plusieurs semaines sur les contours d’un contrat de cinq ans. « En amont des discussions, les dirigeants de l’Eintracht confiaient en privé leur volonté de se montrer intransigeant dans la négociation et de vendre leur pépite entre 90 et 100 millions d’euros », soit la somme quasi équivalente récupérée par le PSG dans le transfert de Neymar vers Al-Hilal. De son côté, le PSG ne compte pas facilement lâcher une telle somme et a remarqué l’intérêt du club allemand pour deux de ses joueurs : Hugo Ekitike et Timothée Pembélé. « Paris a bien tenté d’inclure ses deux éléments dans le deal mais Francfort souhaite que les trois opérations se fassent de manière distincte, afin de tirer vers le haut prix d’un potentiel transfert de Kolo Muani », précise Le Parisien.

En parallèle, la direction de l’Eintracht Francfort a déjà proposé une première offre de contrat à Hugo Ekitike. Concernant Timothée Pembélé, sa priorité va au club de Bundesliga, même si le PSG aurait déjà trouvé un accord pour le céder au Genoa. En attendant les nouvelles discussions en début de semaine, les deux directions continuent de jouer leur partition avec des coups de bluff et de pression. La clé du dossier Randal Kolo Muani pourrait justement se trouver dans les deux autres dossiers. « En se montrant un peu plus conciliant sur le prix d’une éventuelle vente – c’est d’ailleurs l’option privilégiée par la direction parisienne – d’Hugo Ekitike et de Timothée Pembélé, ainsi que sur les modalités de paiement, le PSG pourrait obtenir de Francfort qu’il lâche du lest. » Mais pour que cela se réalise, il faudra d’abord convaincre l’ancien Rémois de rejoindre l’Allemagne. Et la récente proposition de Francfort est encore loin des attentes du joueur, conclut LP.