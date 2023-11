Revue de Presse PSG : Zaïre-Emery, Kolo Muani, Lee Kang-In…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 21 novembre 2023. Warren Zaïre-Emery forfait jusqu’à la trêve hivernale, une belle occasion à saisir pour Randal Kolo Muani face à la Grèce, la popularité grandissante de Lee Kang-In en Corée du Sud…

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur Randal Kolo Muani, en manque de confiance depuis le début de saison. Et cette rencontre face à la Grèce pourrait avoir son importance pour l’attaquant du PSG afin de définir son rôle au sein de cette équipe de France. En concurrence avec Marcus Thuram et Olivier Giroud au poste de numéro 9, l’ancien de Francfort ferait bien de marquer (1 but en 11 sélections). Il pourrait débuter la rencontre face à la Grèce sur un côté, « alors que Didier Deschamps avait prévu, dans un premier temps, de le mettre sur le banc, avant qu’une discussion avec Kylian Mbappé ne change quelques idées par rapport aux sensations du capitaine », rapporte L’E. Cependant, rien n’était encore décidé ce lundi soir sur sa titularisation et une décision sera prise ce mardi matin. Suspendu avec l’AC Milan ce week-end, Olivier Giroud a des chances de débuter la rencontre dans l’axe. La cote de Randal Kolo Muani n’a pas baissé aux yeux de Didier Deschamps, malgré des performances en-dessous des attentes. « L’attaquant va même terminer l’année en étant le choix préférentiel du sélectionneur pour être le numéro 9 de son équipe. »

L’attaquant de 24 ans doit aussi digérer un été mouvementé. « Sans cacher ses difficultés sur le terrain, Kolo Muani a aussi dû gérer toute une période d’acclimatation en dehors, entre la pression inhérente au prix de son transfert, sa nouvelle notoriété en France depuis la Coupe du monde et son installation », constate L’E. Au sein du groupe français, il n’a pas perdu sa sérénité et son sourire. « Randal est mieux ces derniers temps, il prend du plaisir. C’est peut-être anodin, mais le plaisir est très important pour lui sur le terrain. Il comprend de mieux en mieux ce que lui demande Luis Enrique aussi. La confiance et le discours de Didier Deschamps sont venus rajouter de la sérénité à tout ça », confie-t-on dans son entourage. Le sélectionneur des Bleus a aussi eu une conversation avec l’ancien Nantais ces derniers jours pour recueillir ses sensations et discuter de ses récentes prestations.

Le quotidien sportif fait également un focus sur la popularité grandissante de Lee Kang-In en Corée du Sud. Auteur de 4 buts lors de ses 3 derniers matches en sélection, le milieu du PSG commence à devenir une idole de plus en plus importante dans son pays, notamment auprès du public féminin. « Que Lee Kang-in et le capitaine adoré Son Heung-min dépassent en popularité leurs coéquipiers n’a pas grand-chose de surprenant. Ce qui a de quoi étonner l’oeil occidental, c’est la présence majoritaire de supportrices dans ce stade de 66.000 places plein à craquer (lors de Corée du Sud / Singapour) ; selon la Fédération sud-coréenne de foot, elles occupaient ce soir-là 65 % des sièges. » L’un des journalistes pour le Korea Herald, Lee Si-jin, a notamment expliqué cette hausse de popularité du numéro 19 depuis sa signature au PSG : « La fierté nationale est une notion essentielle ici et la signature d’un de nos joueurs dans un club à la dimension aussi planétaire que le PSG est si rare qu’elle nourrit l’orgueil de tous. Même les non-fans de foot ont envie de porter un maillot floqué Lee Kang-in. »

Le visage de Lee Kang-In s’affiche partout en Corée du Sud, dans des publicités pour les téléphones ou le poulet frit ou encore lors des émissions de télé-shopping. Face à Singapour jeudi dernier, le joueur de 22 ans avait réalisé une belle prestation avec une sublime passe décisive et un but en fin de rencontre. Depuis l’arrivée de Jürgen Klinsmann sur le banc, Lee Kang-In est devenu un joueur essentiel de sa sélection. Le récent vainqueur des Jeux Asiatiques compte peu de capes avec la sélection A (17 sélections, 4 buts) mais était déjà connu du grand public depuis l’âge de 6 ans et sa participation à une émission de télé-réalité en Corée du Sud. « L’idée était de repérer les futurs talents du foot coréen. Mais le programme a cartonné parce que les gamins étaient trop mignons ! (…) Quand, quelques années plus tard, le pays a eu des nouvelles de Lee Kang-in qui s’apprêtait alors à signer dans un grand club espagnol (FC Valence), tout le monde s’est dit : ‘Oh mon Dieu, notre adorable bébé va découvrir le gratin du football mondial !’ Depuis, le pays suit avec attention sa trajectoire », raconte Lee Si-jin. Depuis, la population vit chacun des évènements marquants de la carrière du joueur, comme le plus jeune sud-coréen à évoluer en Ligue des champions ou le meilleur joueur du Mondial des moins de 20 ans en 2019, et les records et exploits sont célébrés comme ceux d’un membre de la famille.

À voir aussi : Les grands blessés de la trêve internationale

De son côté, Le Parisien revient sur la blessure de Warren Zaïre-Emery. Touché à la cheville droite face à Gibraltar pour sa première sélection avec l’équipe de France, le milieu du PSG sera absent jusqu’à la fin de l’année. Le club de la capitale a annoncé, via un point médical, le forfait de son Titi qui restera en soins jusqu’à la trêve hivernale. Le joueur de 17 ans souffre d’une entorse de gravité moyenne à la cheville droite. Revenu à Poissy avec une une botte de marche orthopédique, le numéro 33 des Rouge & Bleu va désormais commencer son protocole de soins. « Si le PSG ne précipitera rien sur ce dossier, cela n’en reste pas moins un coup dur pour le club de la capitale qui va devoir faire sans l’un de ses meilleurs joueurs du début de saison. » Il manquera notamment les chocs face à l’AS Monaco puis Newcastle et sera également forfait pour les matches du mois de décembre (Le Havre, FC Nantes, Borussia Dortmund, LOSC et FC Metz). « Le PSG sera en tout cas très attentif à la santé de son joueur qui a beaucoup enchaîné entre les matchs en club et la sélection depuis le début de saison », rapporte LP.

Le quotidien francilien évoque aussi les chances à saisir pour Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé lors du dernier match de l’équipe de France face à la Grèce (mardi à 20h45 sur TF1) dans le cadre des Éliminatoires à l’Euro 2024. Depuis sa signature au PSG cet été, Lucas Hernandez occupe le poste de latéral gauche. Un poste qu’il n’a plus occupé chez les Bleus depuis novembre 2022. En équipe de France, son frère – Théo Hernandez – s’est installé comme un titulaire en puissance à ce poste. « Sa percussion et son entente sur le plan du jeu avec le capitaine, Kylian Mbappé, ont été de nature à convaincre. » Ainsi, le défenseur du PSG est désormais considéré comme un axial. Sur les cinq derniers matches, il a été remplaçant trois fois. Et face à l’Irlande (2-0) et les Pays-Bas (2-1), Didier Deschamps a décidé de l’utiliser en charnière centrale. Une position qu’il pourrait retrouver ce mardi. Autre parisien à surveiller, Ousmane Dembélé. Entré en cours de jeu face à Gibraltar, l’ailier de 26 ans a marqué un but. Pourtant, l’entente entre Kinglsey Coman et Jonathan Clauss sur le côté droit lui a fait perdre des points. « Quatrième joueur de champ le plus ancien après Giroud, Griezmann et… Coman, Dembélé semble avoir pris quelques longueurs de retard sur son pote du Bayern Munich, auteur samedi d’une passe décisive et d’un doublé. »