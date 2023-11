Revue de Presse PSG : Zaïre-Emery, Mbappé, extérieur…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 novembre 2023. Warren Zaïre-Emery qui devrait être convoqué par Didier Deschamps, l’utilisation de Mbappé par Luis Enrique, les difficultés du PSG à l’extérieur en Champions League…

Dans son édition du jour, l’Equipe se demande si Kylian Mbappé, décevant face à l’AC Milan, est placé dans les meilleures conditions par son entraîneur au PSG, Luis Enrique, pour être efficace. Contre les Milanais, l’attaquant a semblé afficher une forme de nervosité, lui qui a été englué dans la densité milanaise. « À plusieurs reprises, la star parisienne (24 ans), imprécise dans le dernier geste, a levé les bras au ciel et pesté contre les choix de ses coéquipiers, notamment ceux qui l’accompagnaient devant. » Une frustration qui, si elle ne s’est pas traduite par des déclarations publiques fracassantes, a été perçue par la délégation du PSG, note le quotidien sportif. Depuis le début de la saison, le coach parisien a construit ses animations pour favoriser l’expression à droite du duo Achraf Hakimi-Dembélé. Avec une réussite certaine. « Cela se fait-il au détriment de Mbappé ? Dans les faits, les sorties de balle se font naturellement côté droit. Cela ne se traduit pas toujours par un nombre de ballons très inférieur (5 de moins pour Mbappé par rapport à Dembélé mardi), mais la structure offre à l’ancien Barcelonais des conditions plus favorables pour les utiliser.«

Sur le côté gauche, le staff a effectué un ajustement en décalant Vitinha, ce qui permet à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain. Mais près des débuts plutôt prometteurs, la connexion technique entre les deux s’essouffle, estime l’Equipe. Le staff incite aussi les premiers relanceurs – Marquinhos, Skriniar – à chercher Mbappé long, dans le dos. Pour le moment, c’est peu efficace, souligne le quotidien sportif. « Un changement de structure aurait pu aussi se réaliser avec un Nuno Mendes apte et un côté droit moins « priorisé » – mais l’absence du Portugais limite le champ des possibles. » L’ancien du Sporting ne sera pas de retour avant de longs mois. C’est pour cela que les dirigeants parisiens ont acté le recrutement d’un spécialiste du poste à gauche cet hiver. Avec le fait que qu’Achraf Hakimi soit souvent très haut, Luis Enrique a donné comme consigne au latéral gauche de ne pas monter. « Ce qui prive Mbappé d’un dédoublement potentiel et de la mobilisation du latéral adverse. Dans les faits, cela crée quasiment des situations où l’attaquant se retrouve à devoir gérer des deux ou trois-contre-un. » Il y a aussi le fait que la relation avec le numéro 9, Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos, ne trouve pas de continuité. « Dans ce contexte, le retour de Marco Asensio est attendu. Il faudra patienter mais les premières apparitions de l’Espagnol en pointe avaient laissé entrevoir une connexion efficiente avec Mbappé. Avec un jeu à une touche loin d’être inintéressante« , conclut l’Equipe.

L’Equipe évoque également les difficultés du PSG à mettre de l’intensité dans les matches lorsqu’il est mis sous pression par son adversaire. Un sujet qui a été traité sur le site hier.

De son côté, Le Parisien se demande pourquoi le PSG voyage si mal en Ligue des champions. Si au Parc des Princes, le PSG semble intouchable, lui qui n’a perdu qu’un seul match de phase de poules à domicile depuis 2012 (Manchester United, le 20 octobre 2020), à l’extérieur ce n’est pas ça du tout. Les Parisiens restent sur deux défaites de rang loin de leur base, et sur deux victoires en onze matches de Champions League en onze rencontres. S’il ressemble à une vraie équipe au Parc des Princes, à l’extérieur, il perd très vite son football, dans tous les domaines, estime le quotidien francilien. « Depuis trois ans et demi, les partenaires de Kylian Mbappé possèdent ainsi 8 risques sur 10 de ne pas ramener une victoire loin du Parc. » Ce manque de caractère à l’extérieur concerne des joueurs différents, dont certains sont depuis partis, plusieurs entraîneurs (Mauricio Pochettino, Christophe Galtier, Luis Enrique) et directeurs sportifs (Leonardo, Luis Campos), signe d’un mal profond, lance Le Parisien. « Outre une question de niveau parfois – les deux revers à City en 2021 et au Bayern en 2023 ne souffraient d’aucune contestation –, le PSG paraît se saborder lui-même face à des adversaires de son niveau en ne mettant pas les ingrédients nécessaires. »

Dans une formation, les cadres se révèlent quand ça va mal. Quand tout va bien, personne n’a besoin de remobiliser. Au PSG, ils ne sont ni apparus à Newcastle ni à Milan, note le quotidien régional. « Deux hommes ne parviennent pas à incarner le leader qui booste les autres : Marquinhos, le capitaine, et Kylian Mbappé, le buteur. Le Brésilien n’a jamais été un aboyeur, certains partenaires lui reprochant même de fuir ses responsabilités plutôt que de leur rentrer dedans quand c’est nécessaire. Le capitaine des Bleus, lui, se coupe un peu du reste de l’équipe quand il doit faire face à une tenaille adverse. » L’autre blocage renvoie au jeu de possession prôné par Luis Enrique, estime Le Parisien. « Il y a ce qui relève de la construction et qui réclame du temps, donc de la patience. Et il existe les propres insuffisances de l’entraîneur espagnol, qui n’a aucun plan B dans sa manche quand le match ne tourne pas à son avantage.«

Le quotidien francilien évoque également la liste de Didier Deschamps ou devrait figurer pour la première fois le titi du PSG, Warren Zaïre-Emery. Son épatant début de saison « n’a échappé à personne. Et surtout pas à l’œil averti de Didier Deschamps qui s’apprête à le convoquer pour la première fois« , avance Le Parisien. Pour ce dernier, sa présence s’inscrit dans la logique, tant il impressionne avec le PSG en ce moment. Il enchaîne les prestations de haute volée avec son club formateur. Le sélectionneur des Bleus a pu admirer les performances du milieu de terrain à plusieurs reprises, et une fois depuis le Parc des Princes, lorsqu’il avait réalisé une prestation XXL contre l’AC Milan avec à la clé deux passes décisives. « Sa capacité à briller régulièrement dans la reine des compétitions européennes a forcément été de nature à convaincre le boss des Bleus. » Le Parisien conclut en expliquant que Warren Zaïre-Emery devrait être le seul bizuth de cette liste. Il rejoindrait ses coéquipiers du PSG, Lucas Hernandez, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé.

