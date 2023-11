Revue de Presse PSG : Zaïre-Emery, UWCL, Le Guilly…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 15 novembre 2023. Le premier entraînement collectif de Warren Zaïre-Emery avec les Bleus, l’entrée en lice des Féminines du PSG en phase de groupes de l’UWCL, Jade Le Guilly monte en puissance…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la séance d’entraînement de mardi de l’équipe de France. À quelques jours du match face à Gibraltar (samedi à 20h45), les Bleus se sont entraînés à Clairefontaine. L’occasion pour Warren Zaïre-Emery de partager ses premiers moments avec ses coéquipiers. Et pour son premier entraînement collectif, le Titi du PSG a affiché la même simplicité qu’à son habitude et la même efficacité dans ses gestes. « Sérieux et appliqué pendant l’opposition sur terrain réduit, il a joué le plus souvent en une touche, deux maximum, toujours dans le bon timing, sans jamais chercher à en faire trop, ni a montrer au staff qu’il méritait sa place », rapporte L’E. Lors de cette opposition, il était entre autres aux côtés de ses coéquipiers en club Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. « Pendant que ses partenaires chambraient – ‘trop facile, trop facile’ – et que Kylian Mbappé, dans le camp d’en face, celui des vaincus, fulminait, Zaïre-Emery semblait presque gêné de sauter et de chanter dans une ronde improvisée. » L’histoire retiendra que son premier entraînement chez les A s’est conclu par un succès.

Le quotidien sportif rappelle l’entrée en lice des Féminines du PSG en phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes défieront l’Ajax Amsterdam à la Johan Cruyff Arena ce mercredi (21h sur la chaîne Youtube de DAZN). Une belle occasion à saisir pour Jade Le Guilly afin de confirmer sa montée en puissance. Revenue d’un prêt à la Real Sociedad, la latérale de 21 ans gagne sa place de titulaire avec son club formateur et a même connu ses premières sélections avec l’équipe de France. Le choix de l’exil en Espagne a été une excellente décision de la part de la Titi : « Je rentrais de la Coupe du monde des moins de 20 ans au Costa Rica avec énormément de temps de jeu, des responsabilités, et je ne voulais plus être sur le banc, j’avais besoin de progresser. J’ai pu grandir physiquement, et, surtout, en tant que femme dans ce nouvel environnement », raconte-t-elle. Trop juste pour être appelée à la Coupe du monde l’été dernier, Jade Le Guilly a finalement été récompensée de ses performances avec le PSG, notamment grâce à sa polyvalence au poste de latérale gauche et dans l’axe centrale. Elle vit la concurrence avec humilité : « Je me suis dit que c’était le moment de tenter ma chance. Ça a été une surprise de jouer aussi vite, mais c’est le résultat de mes performances. J’apprends beaucoup des joueuses présentes au club. »

À voir aussi : Le calendrier des internationaux du PSG

De son côté, Le Parisien évoque aussi le premier entraînement collectif de Warren Zaïre-Emery avec l’équipe de France A. « Au programme : des fractionnés, quelques circuits de passes et un petit match sur terrain réduit. » Le joueur du PSG est apparu appliqué, sans extravagance. « À son image finalement, dans une équipe composée des Parisiens Dembélé, Lucas Hernandez mais aussi Giroud, Fofana, Saliba, Griezmann, Upamecano, Disasi et Areola. Et puisque rien ne résiste à ‘WZE’, c’est son équipe qui l’a emporté, évidemment. »

Le quotidien francilien met aussi en avant le premier match de phase de groupes des Féminines du PSG en Coupe d’Europe. Dans un groupe C relevé avec les présences de l’Ajax, l’AS Roma et le Bayern Munich, le club néerlandais apparaît comme l’adversaire le plus faible de cette poule. Cette rencontre aura lieu dans la Johan Cruyff Arena. Une rencontre particulière pour Jackie Groenen, seule internationale néerlandaise présente dans le groupe des Rouge & Bleu : « Je pense que l’Ajax est une équipe très technique. Elle joue dans un style très similaire à celui auquel je suis habituée (…) dans un style typiquement hollandais, inspiré par Cruyff », a-t-elle déclaré au site officiel du club. L’autre néerlandaise, Lieke Martens, est absente de ce déplacement.