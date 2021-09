Victorieux à la dernière minute face à l’OL (2-1), le PSG a pu compter sur des buts décisifs de Mauro Icardi de la tête, ainsi que Neymar sur penalty peu après l’heure de jeu (66e). Une action qui a beaucoup fait parler en après-match mais aussi au sein des rédactions sportives. Au contact avec Malo Gusto le Brésilien s’est écroulé dans la surface Lyonnaise, après une série de dribbles dont il a le secret. Si certains estiment que le numéro 10 Parisien pousse littéralement le défenseur à faire faute, Daniel Riolo, chroniqueur chez RMC Sport affirme que le Brésilien est allé chercher son penalty dans les règles de l’art.

« Ma vision, c’est que Neymar, plutôt bon dimanche soir, a obtenu un penalty. Et vous mettez ce que vous voulez comme sous-entendu dans l’usage du verbe ‘obtenir’. C’est juste une action basique du football. L’attaquant provoque, cherche et parfois obtient. Ce n’est pas une erreur… c’est le foot ! ». De quoi contrebalancer les déclarations de Bosz et Aulas, scandalisés par la décision de Clément Turpin.