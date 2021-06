Neymar a une nouvelle fois éclaboussé de son talent le match entre le Brésil et le Pérou (4-0) dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Copa America. Buteur, il est également impliqué dans les deux derniers buts de la Seleçao. Avec cette réalisation, sa 68e sous le maillot brésilien, il se rapproche à neuf longueurs du record détenu par Pelé (77). À l’issue du match, lors d’une interview accordée à SBT Sports, il a laissé couler quelques larmes au moment d’évoquer ses deux dernières années “compliquées“.

“J’ai traversé beaucoup de choses au cours des deux dernières années qui ont été compliquées. Les chiffres ne représentent rien par rapport au bonheur que j’ai en jouant pour le Brésil. Aujourd’hui, nous vivons une période difficile dans le monde. Être le miroir de quelqu’un, donner de la joie à quelqu’un est un bonheur énorme, confesse Neymar. Je veux vraiment que ma famille et mes amis soient fiers de l’histoire que je construis ici. Ces chiffres ne sont rien pour moi quand il s’agit de porter le maillot de l’équipe nationale brésilienne. Nous sommes arrivés sans savoir ce qui se passait, sans savoir si la Copa America allait avoir lieu. Nous respectons la hiérarchie, nous ne dirons jamais non à l’équipe nationale. Je ne dirai jamais non au pays. Je pense qu’être en désaccord, avoir une opinion différente, il y a du respect les uns pour les autres… Nous avons eu notre opinion et l’avons exprimé. Nous sommes ici en train de jouer. C’était compliqué, difficile.”