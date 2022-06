Riolo explique que la piste Zidane n’est pas encore fermée

Depuis plusieurs semaines, on sait que le PSG va changer d’entraîneur. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne vivra pas une deuxième saison pleine sur le banc des Rouge & Bleu. Alors que l’on annonçait un accord proche entre l’Argentin et les dirigeants parisiens pour leur fin d’aventure, rien n’a encore été officialisé. Pour le remplacer, deux noms se détachent, Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Ce serait le premier qui serait en pôle position dans ce dossier, le PSG étant prêt à verser 10 millions d’euros à Nice pour s’attacher les services de l’ancien coach lillois. Pour Daniel Riolo, il ne faut pas enterrer la possibilité de voir Zidane au PSG.

Des personnes au sein du PSG travaillent encore pour une arrivée de Zidane

« À l’heure où on se parle, il y a des gens qui travaillent encore pour l’arrivée de Zidane. Et, il y a des joueurs extrêmement importants du PSG, parmi ceux qui sont restés alors qu’on ne pensait pas qu’ils allaient rester, qui sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur, lance Riolo dans l‘After Foot sur RMC. Donc soit on ne leur a pas encore dit et à ce moment-là ils vont être très déçus, et on parle des stars de l’équipe, il y a encore une demi-heure…L’échec n’a peut-être pas été encore acté, car s’il ne vient pas c’est un échec.«