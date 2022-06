Tite confirme avoir été approché par le PSG en 2018

Depuis 2016, Tite est le sélectionneur du Brésil. Avec la Seleçao, il a remporté la Copa America en 2019, été finaliste en 2021 et éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde 2018. L’ancien coach du Corinthians aimerait remporter le Mondial avec son équipe en fin d’année, lui qui quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du Monde au Qatar. Mais il aurait pu la quitter quelques années avant. À la recherche d’un entraîneur pour remplacer Unai Emery, le PSG a pensé à lui.

Tite a recalé le PSG en 2018

Dans une interview accordée au Guardian, Tite a confirmé avoir été approché par le PSG en 2018. « Ils voulaient me parler mais j’ai dit non, je ne veux pas, je ne le ferai pas. Je leur ai dit ‘je ne veux pas envisager autre chose (que la sélection). Je veux être concentré sur mon travail. Après on verra, c’est une autre histoire. Je veux être en paix avec moi-même et mon travail. Je donne tout ce que je peux. Quand vous faites quelque chose en parallèle, vous ne donnez pas tout. Je ne peux pas le faire.«