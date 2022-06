Le PSG aurait accepté de payer la somme de 10M€ pour Galtier

Depuis de nombreux jours, l’actualité du PSG tourne autour de son futur entraîneur. En effet, après un an et demi sur le banc de touche, Mauricio Pochettino ne sera pas conservé et les dirigeants parisiens s’activent pour lui trouver un remplaçant. Si plusieurs noms ont circulé dans les médias, deux hommes sont sortis du lot : Zinédine Zidane et Christophe Galtier. Mais selon certains médias, ce dossier devrait bientôt trouver son dénouement.

Galtier devrait être le nouvel entraîneur du PSG

En effet, comme rapporté par RMC Sport ce dimanche, Zinédine Zidane ne devrait pas être l’entraîneur du PSG pour la saison à venir. Le triple vainqueur de la Ligue des champions privilégierait toujours une expérience sur le banc de l’équipe de France dans un futur proche. Ainsi, plus aucune concurrence ne semble se mettre au travers de la route de l’actuel coach de l’OGC Nice, Christophe Galtier. Arrivé chez les Aiglons l’été dernier, le technicien de 55 ans aimerait rejoindre la capitale française mais doit encore patienter en attendant un accord entre les deux clubs. En effet, d’après Foot Mercato, l’OGCN souhaiterait que les Rouge & Bleu payent entre 8M€ et 10M€ pour racheter les deux dernières années de contrat de son coach.

Et selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, Christophe Galtier sera bien le nouvel entraîneur du PSG, sauf retournement de situation. En effet, le board parisien aurait accepté de payer la somme proche des 10M€ demandée par le Gym afin de s’attacher les services du champion de France 2021. De son côté, l’OGC Nice aurait déjà trouvé un remplaçant en la personne de Lucien Favre, qui est le grand favori pour prendre place sur le banc de touche.