Riolo : “Il a envie de partir ? Et bien au revoir monsieur”

Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions ces dernières semaines, d’une part pour son Euro mitigé et de l’autre pour son avenir. En fin de contrat en juin 2022, il aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait rester la saison mais que pour l’instant, il ne voulait pas prolonger. Une situation qui agace Daniel Riolo, comme il l’a expliqué dans l’After sur RMC. “La situation est devenue totalement grotesque. Ça fait six mois que ça traîne, et le père ne veut plus parler à Leonardo, et Nasser al-Khelaïfi prend le dossier, et lui a envie de se barrer… Il a envie de partir ? Et bien au revoir monsieur. […] Ça fait six mois que Mbappé fait la danseuse devant le club.”