Riolo : « Le PSG est devenu tellement banal »

Le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes hier soir (1-0) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Une deuxième défaite en trois matches de championnat qui peut inquiéter. Daniel Riolo estime que le PSG est devenu une équipe banale.

Après un début de saison époustouflant, le PSG est retombé dans ses travers et propose des prestations moyennes depuis plusieurs semaines. Jusque-là, il s’en sortait et comptait un matelas solide sur son dauphin, Lens. Lorsqu’une équipe presse les Parisiens, s’agacent et n’arrivent pas à répondre positivement. Ils ont aussi beaucoup de mal à jouer contre des blocs bas. Daniel Riolo estime que le club de la capitale ne fait plus peur et est devenu une équipe banale.

« Compte tenu de ce que produit le PSG, c’est une vraie victoire de Rennes. On n’est plus dans la configuration du monstre et du petit. Le petit il fait l’exploit parce que le monstre n’est pas concentré ou ceci ou cela. Mais là ce n’est pas ça, non non, lance le polémiste dans l’After Foot sur RMC. Le PSG est devenu tellement banal qu’une équipe en face qui met un gros pressing et qui y croit, qui réfléchit tactiquement, il n’y a aucun problème, ils peuvent battre le PSG. Lens et l’OM peuvent commencer à sérieusement penser au titre. Quand je vois jouer l’Olympique de Marseille, qui est sur une série extraordinaire. Je ne vois pas qui peut les arrêter. »