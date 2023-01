Rennes / PSG – les chiffres clés après la défaite parisienne

Hier soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Les Parisiens qui restent sur deux défaites en trois matches de championnat. Le club de la capitale qui a relancé la course au titre, Lens pointant à trois points derrière.

Rennes qui est la bête noire du PSG avec une sixième défaite depuis le rachat du club par QSI en 2011. Bruno Génésio est aussi l’entraîneur qui a gagné le plus contre les Rouge & Bleu depuis 12 ans, avec cinq victoires. Le stade Rennais qui est très performant à domicile avec neuf victoires de suite au Roazhon Park en Ligue 1. Depuis le début de la saison 2021-2022, Rennes a gagné 23 matches à domicile en championnat. Seul le PSG fait mieux sur cette période avec 24 succès.

Seuls Marquinhos et Mbappé ont joué plus que Danilo depuis son arrivée

Titulaire hier soir, Danilo Pereira a joué son 100e match sous le maillot du PSG. Depuis l’arrivée de l’international portugais à Paris durant l’été 2020, seuls Marquinhos, avec 102 rencontres, et Kylian Mbappé (112 matches) ont joué plus avec le PSG toutes compétitions confondues. Dans le détail, l’ancien du FC Porto a joué 64 matches de Ligue 1 (8 buts), 9 de Coupe de France, 3 Trophées des Champions et 24 d’UEFA Champions League depuis son arrivée en France.