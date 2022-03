Riolo : « Le PSG s’écroule à chaque fois sous la pression »

Après une bonne première mi-temps ponctuée par un but de Kylian Mbappé, le PSG s’est sabordé en deuxième mi-temps, craquant mentalement après l’erreur de Gianluigi Donnarumma et les protestations demandant une faute de Karim Benzema sur le gardien italien. Daniel Riolo estime que c’est le fiasco ultime des Rouge & Bleu.

« La démesure de leur médiocrité ne peut pas rencontrer la mesure de nos commentaires. Ce que produit le PSG depuis des années dépasse l’entendement. Il n’y a rien d’irrationnel dans cette nouvelle honte que le PSG a infligé à ses supporters. C’est juste la sanction d’une insulte au foot et au sport, peste Riolo dans sa chronique pour RMC Sport. […] Le PSG n’est pas un club, c’est un cirque. On recrute en dépit de toute logique. On empile les joueurs, jeunes, vieux, blessés. On déverse des millions pour rien.«

Le polémiste a ensuite évoqué la défaillance des cadres, sauf Kylian Mbappé encore décisif hier.

« Sur le terrain, le chantier est immense. Comment construire ou envisager l’avenir avec deux stars au bout du Sunset Boulevard? La seule vedette de ce club, c’est Mbappé. À sa place, vous auriez vraiment envie de rester? Comment vous allez en attirer d’autres? Avec des millions et des salaires fous. […]Cet effectif est fait de bons joueurs, parfois même très bons. Mais le plus important pour le très haut niveau, c’est le caractère, la personnalité. Verratti incarne à lui seul les défaillances parisiennes. C’est un joueur de phase de poule. Un très bon joueur, manieur de ballon hors pair, mais ce n’est pas un champion. C’est un faible. Il est au club depuis 10 ans et n’a jamais progressé. Il reste « l’enfant avec un ballon ». Sans leader, même Marquinhos n’en est pas un, cette équipe s’écroule à chaque fois sous la pression. Quand on arrive au PSG, on s’endort, on s’embourgeoise. On perd son envie et on oublie un élément essentiel qui fait le sport de haut niveau, l’humilité. »