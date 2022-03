C’est un réveil difficile pour les supporters parisiens (et la rédaction de Canal Supporters). Alors que le PSG dominait de la tête et des épaules le Real Madrid les 5/6e de de la double confrontation, 150/180 minutes, les hommes de Mauricio Pochettino se sont effondrés comme on l’a trop souvent vu en Europe… Et très/trop souvent au même stade de la compétition. Aux quatre coins de l’Europe, le club de la capitale a été jugé par les presses nationales et comme souvent, le Paris Saint-Germain est tourné en dérision…

Un « match incroyable au Bernabeu avec un Benzema extraordinaire : trois buts et le Real en quart de finale de la Ligue des champions » résume la Gazzetta dello Sport qui se concentre aussi sur le flop du PSG (on vous prévient, ce n’est pas la première fois que vous lirez ces mots dans cet article). Mbappé buteur et la bourde Donnarumma sont aussi évoqués. Du côté de TuttoSport, le Paris Saint-Germain a un petit encart sur sa Une avec ces mots : « Immense Benzema, quel flop du PSG ! » Le Corriere dello Sport a consacré sa première page à Karim Benzema, et la remontée madrilène. Dans le même temps, le quotidien transalpin rajoute que Carlo Ancelotti « signe la faillite du PSG » et ce dernier « tient sa revanche sur Léonardo », en plus de constater que Mbappé « ne suffit pas, Messi et Neymar toujours absent » de ces grands rendez-vous.

Du côté de l’Allemagne, Bild revient sur la performance XXL de Karim Benzema face à des Rouge & Bleu qui ont « longtemps fait figure de vainqueur assuré ! Pour l’ensemble des stars parisiennes autour de Mbappé, Neymar et Messi, le grand rêve du premier triomphe en Ligue des champions éclate à nouveau. »

« Le KO de Poch' » est aussi à la Une du tabloïd The Sun. Pour le quotidien anglais, Mauricio Pochettino est resté avec un sentiment d’échec après la nouvelle élimination du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe avait certes mis le PSG dans de bonnes conditions avec deux buts (cumulés) d’avance mais Karim Benzema a riposté avec un triplé en 17 minutes en seconde période. L’entraîneur parisisien, une cible de Manchester United, « a été engagé par le PSG dans le but de gagner la Ligue des Champions, mais avec cette défaite, cela le laisse dans une position avec un nuage au-dessus de sa tête ».

Du côté de l’Espagne, on se concentre sur le match exceptionnel de « Benzegoal » et un PSG qui a plongé en seulement quelques minutes. Sans surprise, les médias espagnols insistent bien sur le « poids de l’histoire » du Real en opposition à « la puissance financière sans limite » du Paris Saint-Germain. Il est aussi question d’une « nouvelle remontada pour l’histoire », cinq ans après celle subie par le PSG face au FC Barcelone au même stade de la compétition. Marca titre « Ça c’est Madrid ! », du côté de AS on se concentre sur le match d’un « grand Mbappé » dans un PSG qui s’est « délité en deuxième période ».

Ancienne légende du FC Barcelone, Lionel Messi fait la Une de Sport avec cette phrase : KO. Un bon résumé de notre état d’esprit ce matin…