Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? C’est une question qui taraude nombre d’observateurs alors que son contrat prend fin le 30 juin prochain. Le joueur aurait d’ailleurs déjà repoussé une première offre XXL en provenance d’Arabie Saoudite.

L’avenir de Lionel Messi accapare l’espace médiatique du PSG depuis de longs jours. Alors qu’il se trouvait proche de prolonger il y a encore quelques mois de cela, la tendance se serait assez largement inversée. Aujourd’hui, que ce soit du côté du club ou du joueur, la continuité ne serait plus vraiment à l’ordre du jour. Reste à voir comment les choses évolueront dans les semaines à venir.

Lionel Messi veut continuer en Europe

Il faut dire que les informations concernant la Pulga fusent de toutes parts. Ce mardi, on vous faisait notamment état d’une proposition concrète d’Al Hilal pour tenter de s’offrir les services de la légende argentine. Le montant de cette dite proposition avoisinerait les 400 millions d’euros par saison, rien que ça. Une information corroborée par TyC Sport. Le média argentin va toutefois un peu plus loin en expliquant que Lionel Messi aurait purement et simplement décliné l’avance saoudienne. Son but, déjà exposé, serait ainsi de poursuivre sa carrière à court terme en Europe afin de disputer la Ligue des Champions. German Garcia Grova, le journaliste à l’origine de cette information, précise que le PSG offrirait bel et bien une prolongation à Lionel Messi, mais avec réduction substantielle de ses émoluments. Le Barça, à l’affût, resterait, pour sa part, en attente dans ce dossier.