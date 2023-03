L’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler ces dernières semaines. Les informations sur l’avenir du numéro 30 du PSG se contredisent. Selon la presse espagnole, il devrait prolonger au PSG.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors qu’en début d’année 2023 on parlait d’un accord de principe pour une prolongation d’un an, ces dernières semaines, la donne aurait changé et la Pulga se rapprocherait plus d’un départ, même si les deux clans continuent de discuter. L’Argentin (35 ans) et sa famille se sentent bien à Paris mais il n’a pas encore donné son accord pour rester une troisième année chez les Rouge & Bleu.

Il voudrait jouer la Coupe du monde 2026

Selon les informations de Radio Marca, le numéro 30 du PSG aurait un plan précis pour la suite de sa carrière. Prolonger un an avec le club de la capitale avant de rejoindre la MLS jusqu’en juin 2026, année de la Coupe du monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada. L’international argentin aimerait jouer cette compétition. Il aurait alors 39 ans. Beaucoup rêvent de le voir revenir en Argentine. Des rumeurs faisaient écho d’un intérêt des Newell’s Old Boys. Grabiel Heinze, l’entraîneur du club argentin a évoqué cette possibilité. « Qui ne rêverait pas d’entraîner le meilleur joueur du monde ? Le retour de Messi serait formidable« , lance l’ancien parisien dans des propos relayés par le journaliste de Téléfoot, Yassin Nfaoui.